Hơn 71.000 cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: X.P

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị - Ảnh: X.P

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị.

Hội nghị nhằm tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: X.P

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: X.P

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị đề cập các lĩnh vực, yêu cầu cụ thể, nhưng đặt trong tổng thể đều có mối liên hệ chặt chẽ, cùng hướng tới một yêu cầu lớn: Đổi mới tư duy lãnh đạo và phương thức tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu; củng cố nền tảng tư tưởng; tổ chức lại không gian phát triển; khai thông, kết nối và phát huy các nguồn lực mới.

Đây cũng chính là những vấn đề mà tỉnh Quảng Trị đang phải trực tiếp giải quyết trong quá trình mở rộng không gian phát triển, tổ chức lại các nguồn lực và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị - Ảnh: X.P

Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu và tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tinh thần chung là không dừng lại ở việc quán triệt, mà phải chuyển hóa các chủ trương của Trung ương thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực mới và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở 3 vấn đề để toàn đảng bộ tỉnh thống nhất nhận thức, cùng suy nghĩ về những việc cần làm và cách làm phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Trong đó, tập trung vào việc nắm chắc những quan điểm mới, nội dung cốt lõi và yêu cầu mới mà Trung ương đặt ra; gắn việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch với yêu cầu phát triển của Quảng Trị trong không gian mới. Đặc biệt là phải tạo chuyển biến thực chất trong tư duy lãnh đạo, phương pháp công tác và tổ chức thực hiện, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: X.P

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, sự thống nhất trong nhận thức và quyết tâm trong hành động, hội nghị sẽ góp phần giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh hiểu sâu hơn những quan điểm, chủ trương mới của Trung ương; nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; từ đó tạo sự thống nhất cao hơn về tư duy, phương pháp và hành động trong tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu chuyên đề số 1: Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung tại hội nghị - Ảnh: X.P

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giới thiệu chuyên đề số 2: Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt những nội dung được phân công tại hội nghị - Ảnh: X.P

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giới thiệu chuyên đề số 3: Những nội dung trọng tâm, cốt lõi các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt chuyên đề tại hội nghị - Ảnh: X.P

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương tinh thần nghiêm túc, tập trung theo dõi và tiếp thu rất trách nhiệm của đại biểu tại các điểm cầu trong toàn Đảng bộ. Đồng thời nhấn mạnh, đối với Quảng Trị, các văn kiện của Trung ương được ban hành đúng vào thời điểm quan trọng, khi tỉnh ta đang tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược; nỗ lực khắc phục, tháo gỡ khó khăn; tổ chức lại không gian phát triển; khơi thông, kết nối và phát huy những nguồn lực mới phục vụ cho sự phát triển.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: X.P

Để chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị sớm được triển khai, tạo chuyển biến rõ nét, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức, nắm chắc mối quan hệ giữa các chỉ thị, nghị quyết và khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động.

Trong đó, đặc biệt tập trung vào các nội dung trọng tâm, như: Thống nhất nhận thức, nắm chắc tinh thần chỉ đạo và cụ thể hóa nghị quyết thành nhiệm vụ, việc làm, kết quả cụ thể theo nguyên tắc "6 rõ"; tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với nâng cao năng lực tổ chức thực hiện; tổ chức lại không gian phát triển, khai thác tối đa lợi thế hành lang kinh tế, hạ tầng chiến lược và kết nối liên vùng, liên ngành của tỉnh; tạo chuyển biến thực chất về trách nhiệm công vụ, xây dựng văn hóa thực thi và triển khai cơ chế đặc thù bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đổi mới công tác tư tưởng, truyền thông chính sách, củng cố thế trận lòng dân và lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo.

Toàn tỉnh có 1.828 điểm cầu với hơn 71.800 cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị - Ảnh: X.P

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực vũ trang và Nhân dân toàn tỉnh hãy phát huy truyền thống, siết chặt kỷ luật, kỳ cương, chung sức đồng lòng, tháo gỡ mọi "điểm nghẽn", biến quyết tâm chính trị thành kết quả thực chất và sản phẩm cụ thể. Phấn đấu xây dựng một tỉnh Quảng Trị ngày càng đổi mới, phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành một cực tăng trưởng mới năng động của miền Trung, xứng đáng với sự kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của Nhân dân trong tỉnh.