Hơn 700 vận động viên tham gia giải Bóng chuyền hơi phường Quyết Thắng

Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia Giải Bóng chuyền hơi phường Quyết Thắng năm 2026.

Giải đấu năm nay thu hút hơn 700 vận động viên là cán bộ, nhân dân và người lao động đến từ các tổ dân phố, câu lạc bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường tham gia tranh tài.

Giải đấu diễn ra sôi nổi, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn phường.

Các vận động viên tham gia tranh tài.

Giải đấu là sân chơi lành mạnh giúp các đội bóng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và thắt chặt tình đoàn kết ở khu dân cư.