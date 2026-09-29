Hơn 700 triệu người dùng AI tạo sinh, Trung Quốc đẩy mạnh chuyển đổi thông minh

Ứng dụng DeepSeek trên điện thoại di động. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo báo cáo do Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc (CNNIC) công bố ngày 29/9, AI tạo sinh đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực với các hình thức ngày càng đa dạng. Trong đó, sử dụng AI như một công cụ hội thoại là hình thức phổ biến nhất, với 76% người dùng cho biết sử dụng công nghệ này để trả lời các câu hỏi.

Báo cáo cũng cho thấy nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm công nghệ thông minh đang tăng nhanh. Trong 6 tháng qua, 38,7% người sử dụng Internet tại Trung Quốc đã mua các thiết bị thông minh qua mạng.

Cùng với sự gia tăng số người sử dụng, năng lực hạ tầng phục vụ phát triển AI cũng được tăng cường. Theo báo cáo, cụm siêu máy tính AI đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển, với năng lực tương đương 100.000 bộ xử lý đồ họa (GPU), đã được đưa vào sử dụng, tạo nền tảng cho hoạt động đổi mới sáng tạo AI trong nước.

Báo cáo nhận định AI tạo sinh đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi và nâng cấp sâu rộng trong nhiều ngành, góp phần tăng mức độ ứng dụng công nghệ thông minh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Một lĩnh vực đang phát triển nhanh là AI hiện thân (embodied AI), trong đó các hệ thống AI được tích hợp với robot có khả năng tương tác và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp. Theo báo cáo, robot ứng dụng AI hiện thân đã được triển khai trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, phẫu thuật và các dịch vụ phục vụ đời sống.

Báo cáo được công bố tại Hội nghị Cơ sở hạ tầng và Tài nguyên Internet Trung Quốc năm 2026, diễn ra tại Bắc Kinh.