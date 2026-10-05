Hơn 700 triệu người dùng AI tạo sinh, Trung Quốc chuyển trọng tâm sang ứng dụng và quản lý

Trong năm qua, Trung Quốc tiếp tục hoàn thiện các chính sách về AI tạo sinh, công nghệ có khả năng tạo ra nội dung mới như văn bản, hình ảnh, âm nhạc và video. Theo báo cáo do Vụ Chính sách và Hợp tác quốc tế, thuộc Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc công bố hôm 29/9, chính sách về AI đang được triển khai trên hai hướng gồm: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ và quản lý rủi ro.

Khi giới thiệu báo cáo, ông Wang Changqing, người đứng đầu Vụ Chính sách và Hợp tác quốc tế nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa phát triển và quản trị AI. Theo ông, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã xây dựng khoảng 20 quy định liên quan đến AI kể từ tháng 6/2025, trong bối cảnh việc sử dụng công nghệ này tại Trung Quốc gia tăng nhanh chóng.

Hơn 700 triệu người sử dụng AI tạo sinh

Tính đến tháng 6, số người sử dụng AI tạo sinh tại Trung Quốc đã vượt 700 triệu, tăng 98 triệu người so với tháng 12/2025.

Theo báo cáo, khoảng 76% người dùng Internet tại Trung Quốc chủ yếu sử dụng AI để hỏi - đáp. Các nhu cầu phổ biến tiếp theo gồm xử lý hình ảnh, video và văn bản, cũng như tạo bản tóm tắt cuộc họp.

Báo cáo cũng cho biết, Trung Quốc hiện có 10.740 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến mô hình AI quy mô lớn, tác nhân AI, robot và các công nghệ liên quan.

Công nghệ AI đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, gồm nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, lập trình, công việc văn phòng, trí tuệ hiện thân và nghiên cứu khoa học.

AI tạo sinh đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi tại Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực. (Ảnh: China Daily)

Hoàn thiện quy định quản lý AI

Theo ông Wang, để phát huy giá trị của công nghệ và quản lý việc sử dụng AI, một số cơ quan Trung Quốc đã xây dựng hướng dẫn về ứng dụng AI trong từng lĩnh vực.

Các cơ quan này gồm: Bộ Giáo dục, Bộ Thương mại và Ủy ban Y tế Quốc gia. Trong khi đó, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã ban hành hướng dẫn về kết hợp AI với lĩnh vực truyền thông nhằm củng cố cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển AI.

Báo cáo đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn trong quá trình phát triển và ứng dụng AI. Một loạt quy định đã được xây dựng và hoàn thiện để xử lý những vấn đề như rủi ro đạo đức liên quan đến AI và tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên.

Ông Shen Juncheng, nhân viên của công ty công nghệ AI tổng quát MiniMax, đánh giá các biện pháp này có tác động tích cực đối với việc ứng dụng AI trong thực tế và quản lý an toàn. “Môi trường chính sách khuyến khích tiến bộ công nghệ, đồng thời coi trọng cả phát triển và quản trị”, ông Shen nói.

Bà Zheng Ning, Trưởng khoa Luật, Trường Quản lý Công nghiệp Văn hóa, ĐH Truyền thông Trung Quốc cho rằng, cần cân bằng giữa ứng dụng công nghệ với phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.

“Khai thác giá trị công nghiệp của AI phụ thuộc vào ứng dụng công nghệ, trong khi quản trị nhằm bảo đảm an toàn. Hai yếu tố này là hai mặt của cùng một vấn đề và không loại trừ lẫn nhau”, bà nói.

Theo bà Zheng, trong giai đoạn đầu, thách thức chủ yếu là khắc phục những hạn chế về công nghệ. Do đó, chính sách tập trung vào thúc đẩy các đột phá kỹ thuật.

“Khi AI được ứng dụng rộng rãi, nguy cơ sử dụng sai mục đích trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, chính sách đã chuyển sang tập trung vào việc sử dụng công nghệ như thế nào và quản lý ra sao. Những đột phá công nghệ vẫn rất cần thiết nhưng không còn là trọng tâm duy nhất”, bà Zheng nói.

Tăng trách nhiệm của các chủ thể trong ngành AI

Đánh giá cao những tiến bộ trong chính sách liên quan đến AI nhằm thúc đẩy công nghệ phát triển lành mạnh, bà Zheng cho rằng, Trung Quốc cần tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng tăng cường giám sát và xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong ngành AI, gồm nhà phát triển, đơn vị vận hành và người sử dụng.

Theo bà, việc làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể sẽ góp phần hình thành một khuôn khổ quản trị AI thống nhất.

Bà Zheng cũng đề nghị xây dựng các chính sách hiệu quả để ứng phó với những thách thức do công nghệ giả mạo bằng AI (deepfake) gây ra, đồng thời tăng cường bảo vệ trẻ em trước những nội dung có hại do AI tạo ra.

Sự gia tăng nhanh chóng số người sử dụng AI tạo sinh cùng việc công nghệ này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đang đặt ra yêu cầu song song đối với Trung Quốc: Tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghệ và hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng AI.

Nguồn: Cao Yin - China Daily