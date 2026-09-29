Hơn 700 triệu đồng tiền dưỡng già cháy thành than sau hỏa hoạn, đôi vợ chồng bật khóc sau khi mang đến ngân hàng

Một đôi vợ chồng già ở Sơn Đông, Trung Quốc, từng nghĩ khoản tiền hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 773,6 triệu đồng) dành dụm cả đời đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Thế nhưng, sau nhiều giờ kiên nhẫn phân loại và xác minh, các nhân viên ngân hàng đã giúp họ đổi lại được 131.200 nhân dân tệ (khoảng 507,5 triệu đồng).

Câu chuyện diễn ra tại thành phố Tế Dương, tỉnh Sơn Đông. Mới đây, một đôi vợ chồng cao tuổi mang theo một đống tiền giấy cháy đen, biến dạng và dính thành từng mảng đến một chi nhánh ngân hàng địa phương trong tâm trạng lo lắng.

Trước đó, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà do hệ thống điện đã cũ. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi nhiều tài sản, trong đó có hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt mà hai vợ chồng cất giữ trong nhà.

Đây không phải khoản tiền dễ dàng có được. Hai vợ chồng đã sống tiết kiệm suốt hàng chục năm, chắt chiu từng đồng để dành làm tiền dưỡng già. Khi xảy ra hỏa hoạn, họ may mắn lấy được một phần tiền mặt ra ngoài nhưng phần lớn đã bị lửa thiêu đến cháy đen, giòn vụn, thậm chí dính chặt vào nhau. Nhìn những tờ tiền gần như biến thành than, đôi vợ chồng già không biết phải làm gì. Cuối cùng, họ tìm đến ngân hàng với hy vọng mong manh rằng số tiền mình dành dụm cả đời vẫn có thể được cứu vãn.

Sau khi hiểu hoàn cảnh của hai cụ, nhân viên Ngân hàng Nông thương Tế Dương lập tức mở một quy trình hỗ trợ đặc biệt dành cho tiền nhân dân tệ bị hư hỏng, cháy sém.

Tuy nhiên, việc kiểm đếm số tiền này không hề đơn giản.

Do chịu nhiệt độ cao, những tờ tiền trở nên vô cùng giòn. Chỉ cần chạm mạnh một chút, chúng có thể vỡ thành những mảnh nhỏ. Vì vậy, máy đếm tiền thông thường hoàn toàn không thể nhận diện và xử lý.

Các nhân viên ngân hàng buộc phải kiểm tra thủ công từng tờ.

Gần như toàn bộ nhân viên tại phòng giao dịch cùng tham gia. Họ đeo găng tay, hạn chế tối đa những tác động có thể khiến tiền tiếp tục hư hỏng. Từng tờ tiền được nhẹ nhàng tách khỏi những mảng bị cháy dính, sau đó trải phẳng, loại bỏ từng chút tro bụi rồi để khô tự nhiên.

Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đặc biệt.

Những phần tiền còn sót lại được xếp ngay ngắn trên bàn. Nhân viên ngân hàng lần lượt nhận diện hình ảnh trên từng tờ tiền, kiểm tra các đặc điểm bảo an, xác định mệnh giá và tính toán chính xác phần diện tích còn lại có thể được công nhận.

Mỗi tờ tiền đều được nhiều nhân viên kiểm tra chéo để hạn chế tối đa sai sót.

Sau cả một ngày phân loại, nhận diện và xác minh, số tiền cuối cùng được ngân hàng xác định đủ điều kiện đổi là 131.200 nhân dân tệ. Khoảnh khắc nhận lại những tờ tiền mới, đôi vợ chồng già không giấu được xúc động.

"Đây là tiền dưỡng già mà chúng tôi dành dụm cả đời. Cứ nghĩ rằng tất cả đã bị lửa thiêu mất, không ngờ vẫn có thể đổi lại được nhiều như vậy", hai cụ chia sẻ và liên tục cảm ơn các nhân viên ngân hàng. Với họ, số tiền được đổi lại không đơn thuần là những tờ tiền mới. Đó là thành quả của hàng chục năm tiết kiệm và cũng là khoản tích lũy mà hai vợ chồng đặt nhiều kỳ vọng cho những năm tháng tuổi già.

Theo quy định về việc đổi tiền nhân dân tệ bị rách, hư hỏng hoặc biến dạng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, các tổ chức tài chính có trách nhiệm thực hiện việc đổi tiền bị hư hỏng cho người dân và không được tùy tiện từ chối.

Tiền bị rách, hư hỏng được hiểu là những tờ tiền có phần giấy bị rách hoặc thiếu, hình thức và chất liệu bị tổn hại, màu sắc thay đổi, hình ảnh không còn rõ ràng hoặc các đặc điểm bảo an bị ảnh hưởng, khiến chúng không còn phù hợp để tiếp tục lưu thông.

Theo tiêu chuẩn được công bố, nếu phần diện tích còn lại của tờ tiền đạt từ 3/4 trở lên, người dân có thể được đổi đủ mệnh giá. Nếu phần diện tích còn lại đạt từ 1/2 nhưng dưới 3/4, hoặc tờ tiền bị mất 1/4 theo dạng đường cắt ngang dọc tạo thành hình chữ thập, người dân có thể được đổi 50% mệnh giá.

Ngược lại, những tờ tiền bị hư hỏng quá nghiêm trọng sẽ không được đổi, chẳng hạn như mất các đặc điểm bảo an quan trọng đến mức không thể xác định là tiền thật, không thể nhận diện mệnh giá hoặc phần diện tích còn lại dưới 1/2.

Câu chuyện của đôi vợ chồng già ở Sơn Đông cũng cho thấy, ngay cả những tờ tiền tưởng chừng chỉ còn là những mảnh giấy cháy đen vẫn có thể được xem xét dựa trên tình trạng thực tế. Điều quan trọng là người dân không nên vội vàng vứt bỏ tiền bị cháy, rách hoặc hư hỏng mà có thể mang đến ngân hàng để được kiểm tra và xác định khả năng đổi.