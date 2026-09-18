Hơn 700 suất quà Trung thu được trao cho học sinh tại xã Bảo Thắng

Quang cảnh chương trình.

Hơn 700 học sinh 3 cấp học tại khu vực Thái Niên tham gia chương trình.

Tham gia chương trình, hơn 700 học sinh ở 3 cấp học: mầm non, tiểu học và THCS khu vực Thái Niên, xã Bảo Thắng đã được tham gia nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa như: cắt tóc miễn phí, nhận quà Trung thu, áo ấm, đồ dùng học tập, nhận học bổng. Đặc biệt là màn múa lân đẹp mắt đã mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho các em nhỏ tại đây.

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Các em được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn.

Màn múa lân đẹp mắt đã mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho các em nhỏ.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao tổng số 701 suất quà Trung thu và 40 suất học bổng ý nghĩa tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Trao quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các em được cắt tóc miễn phí.

Nhiều áo ấm đã được các đơn vị tài trợ trao cho học sinh của 3 trường học.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ.

Chương trình không chỉ là sân chơi vui tươi, lành mạnh giúp học sinh vui tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm sâu sắc của các cấp hội chữ thập đỏ và cộng đồng đối với thế hệ mầm non tương lai của đất nước, đặc biệt là các em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn.