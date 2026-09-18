Hơn 700 suất quà Trung thu được trao cho học sinh tại xã Bảo Thắng
Chiều 18/9, tại Trường PTDTBT Tiểu học Thái Niên, xã Bảo Thắng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp UB MTTQ xã Bảo Thắng và các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Trao tặng áo ấm” cho học sinh các cấp học tại đây.
Tham gia chương trình, hơn 700 học sinh ở 3 cấp học: mầm non, tiểu học và THCS khu vực Thái Niên, xã Bảo Thắng đã được tham gia nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa như: cắt tóc miễn phí, nhận quà Trung thu, áo ấm, đồ dùng học tập, nhận học bổng. Đặc biệt là màn múa lân đẹp mắt đã mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho các em nhỏ tại đây.
Theo đó, Ban tổ chức đã trao tổng số 701 suất quà Trung thu và 40 suất học bổng ý nghĩa tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.
Chương trình không chỉ là sân chơi vui tươi, lành mạnh giúp học sinh vui tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm sâu sắc của các cấp hội chữ thập đỏ và cộng đồng đối với thế hệ mầm non tương lai của đất nước, đặc biệt là các em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hon-700-suat-qua-trung-thu-duoc-trao-cho-hoc-sinh-tai-xa-bao-thang-post909781.html