Hơn 700 người được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang hướng dẫn học sinh kỹ năng lái xe an toàn.

Ngày 19-10, Công an phường Tịnh Biên phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông tại Trường THPT Xuân Tô.

Tại chương trình, học sinh được phổ biến các quy định về đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những hành vi vi phạm liên quan đến học sinh.

Không chỉ nghe phổ biến lý thuyết, các em còn được hướng dẫn thực hành điều khiển xe mô tô, xe gắn máy theo sa hình, chuyển hướng theo tín hiệu, dừng và đỗ xe đúng quy định.

Dịp này, lực lượng công an cũng tuyên truyền về tác hại của ma túy và các biện pháp phòng, chống ma túy trong trường học.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng chấp hành pháp luật cho học sinh, góp phần phòng ngừa vi phạm và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.