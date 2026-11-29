Ông Trần Vũ Lê (chính giữa), Chủ nhiệm CLB Tương thân 9243

Được thành lập từ sự kết nối của những người con Quảng Nam - Đà Nẵng sau khi hai địa phương sáp nhập, CLB Tương thân 9243 trở thành cầu nối để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Không chỉ là nơi kết nối đồng hương, CLB còn hướng đến xây dựng cộng đồng đoàn kết, cùng chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Sau một năm thành lập, CLB đã thu hút hơn 700 thành viên. Thông qua nhóm Zalo chung, các thành viên thường xuyên thăm hỏi, động viên nhau trong học tập, công việc và kịp thời hỗ trợ về vật chất, tinh thần khi có đồng hương gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Một trong những dấu ấn nổi bật của CLB là các hoạt động hướng về quê nhà, trong đó có hỗ trợ bếp ăn tình thương tại khu vực miền núi, bếp ăn hè phố tại thành phố Đà Nẵng, vận động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và tổ chức các chương trình mang mùa xuân yêu thương đến với bà con.

Tại buổi gặp mặt, các thành viên có dịp giao lưu, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, thưởng thức các món ăn đặc sản quê nhà và cùng ôn lại những kỷ niệm về vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng.

Dịp này, nhạc sĩ Võ Công Anh giới thiệu ca khúc “CLB Tương thân - Mái nhà yêu thương” do ông sáng tác, như một món quà tinh thần gửi đến các thành viên, góp phần lan tỏa tình cảm gắn bó của những người con miền Trung xa quê.

CLB dự kiến duy trì hoạt động gặp mặt vào dịp cuối năm, đồng thời tiếp tục mở rộng kết nối, xây dựng thêm những chương trình thiết thực hướng về quê nhà. Qua đó, phối hợp với CLB Doanh nhân và Hội đồng hương thành phố Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ đồng hương ổn định cuộc sống, cùng sẻ chia và gắn bó nơi đất khách.

Có lẽ sẽ không dừng lại mốc 700 thành viên. Trong nhóm zalo chung, ngày ngày những người con xa quê hay hỏi thăm bằng những vần thơ, câu hát, nhắn nhủ trong học tập, công việc và trợ sức về tiền bạc, vật chất mỗi khi có bà con đồng hương lâm vào hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo.

Điểm nhấn của CLB tương thân 9243 đó là đẩy mạnh công tác xã hội tại quê nhà thông qua bếp ăn tình thương vùng cao, bếp ăn hè phố thành phố Đà Nẵng và các hoạt động hỗ trợ lũ lụt và mang xuân yêu thương về quê nhà.

Các thành viên thương thức món quê hương xứ Quảng