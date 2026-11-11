Hơn 700 học sinh trải nghiệm di sản văn hoá Cà Mau

Tại không gian Bảo tàng 3 Nón Lá, học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu được giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất Cà Mau. Đặc biệt, các em được tìm hiểu về quá trình cộng cư lâu đời, sự hội tụ sắc màu văn hoá của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; giá trị và sức sống của nghệ thuật đờn ca tài tử, các làng nghề truyền thống cùng những lễ hội văn hoá đặc trưng của các dân tộc trong đời sống đương đại.

Thuyết minh viên Bảo tàng tỉnh giới thiệu nền văn hoá đa dạng, đặc sắc của Cà Mau.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm như: giao lưu với nghệ nhân đờn ca tài tử; trình diễn và thuyết minh trang phục truyền thống các dân tộc; biểu diễn hát, múa, nhạc cụ… Đặc biệt, trò chơi “Đua ghe Ngo trên cạn” mang đến không khí lễ hội sôi nổi, giúp học sinh vừa học, vừa chơi và tìm hiểu nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Khmer.

Các nghệ nhân, tài tử giao lưu âm nhạc đờn ca tài tử với học sinh.

Phần thi trình diễn, thuyết minh trang phục truyền thống giúp học sinh trang bị kiến thức và vun đắp niềm tự hào văn hoá dân tộc.

Học sinh thể hiện tài năng qua phần thi hát, biểu diễn nhạc cụ.

Học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu hào hứng tham gia trò chơi “Đua ghe Ngo trên cạn” - hoạt động mô phỏng nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Khmer.

Chị Phan Ngọc Mai, Phòng Tuyên truyền - Giáo dục, Bảo tàng tỉnh Cà Mau, cho biết những hình thức trải nghiệm tại chương trình giúp học sinh tiếp cận các giá trị di sản văn hoá một cách gần gũi, sinh động. Qua chương trình, Bảo tàng tỉnh muốn gửi gắm đến các bạn trẻ thông điệp: Văn hoá có thể khác biệt về sắc màu nhưng luôn có chung tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Ông Lê Thanh Tự, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh trao giải cho phần thi hát, biểu diễn nhạc cụ.

Ông Lê Hải Nam, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu trao giải cho phần thi trình diễn, thuyết minh trang phục truyền thống.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình của Bảo tàng tỉnh chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Chương trình góp phần đa dạng hoá hình thức giáo dục văn hoá, lịch sử địa phương trong nhà trường; qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hoá và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống./.