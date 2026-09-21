Hơn 700 học sinh tại Quy Mông được tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Hoạt động được triển khai tại điểm trường Tiểu học và THCS Quy Mông, phân hiệu Kiên Thành.

Tại chương trình, cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Yên Bình giới thiệu những nội dung cơ bản của chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; tập trung làm rõ mức đóng, phương thức tham gia, quyền lợi được hưởng khi khám, chữa bệnh và những trường hợp được quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Những câu hỏi, vướng mắc liên quan đến quá trình tham gia, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cũng được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Yên Bình tuyên truyền, giải đáp những nội dung liên quan đến mức đóng, phương thức tham gia và quyền lợi bảo hiểm y tế.

Bên cạnh tuyên truyền chính sách, học sinh và phụ huynh được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, VNeID và căn cước để tra cứu thông tin tham gia, theo dõi quá trình sử dụng bảo hiểm y tế và thực hiện thủ tục khi đi khám, chữa bệnh.

Thông qua tuyên truyền trực tiếp tại trường học, chính sách bảo hiểm y tế được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn về ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế.

Học sinh tìm hiểu các nội dung về chính sách bảo hiểm y tế.

Việc tuyên truyền, tư vấn tại các cơ sở giáo dục là một trong những giải pháp được Bảo hiểm xã hội cơ sở Yên Bình triển khai nhằm duy trì, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Đơn vị hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026 - 2027, góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe và thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.