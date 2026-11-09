Hơn 700 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường

Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi về kiến thức pháp luật.

Sáng 9/11, tại Trường THCS Mỹ Thới, Công an tỉnh An Giang phối hợp Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại trẻ em”, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Tại chương trình, đại diện Ban Thanh niên Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát hình sự tuyên truyền các quy định pháp luật, giúp học sinh nhận diện hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, mua bán người và thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nhất là chiêu trò tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”.

Các em cũng được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ, ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm, biết từ chối, kêu cứu và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng.

Dịp này, Ban tổ chức trao 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngân hàng BIDV Chi nhánh An Giang hỗ trợ 10 suất học bổng cho chương trình.

Trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường.