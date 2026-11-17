Ngày 17/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân - Thanh niên năm 2026 với chủ đề "Kết nối sức trẻ - Lan tỏa văn hóa - Đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động". Sự kiện thu hút hơn 700 đoàn viên, thanh niên và công nhân lao động tham dự.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 3 cá nhân xuất sắc của tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Chương trình tạo không gian giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho lực lượng lao động trẻ tại địa phương.

Phát biểu phát động tại ngày hội, ông Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong công nhân, người lao động là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các cấp công đoàn và đoàn thanh niên cần tăng cường định hướng, giúp đoàn viên nâng cao bản lĩnh, chủ động lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Công đoàn xây dựng môi trường làm việc văn minh, hài hòa; quan tâm hơn nữa đến điều kiện sinh hoạt, học tập của người lao động.

Ngày hội Văn hóa công nhân - Thanh niên năm 2026 tại Cà Mau thu hút hơn 700 đoàn viên, thanh niên và công nhân lao động tham dự.

Về phía công nhân lao động, cần phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực làm chủ khoa học công nghệ và chấp hành nghiêm kỷ luật lao động.

Điểm nhấn của ngày hội là lễ tôn vinh 10 "Doanh nghiệp vì người lao động" và biểu dương 17 công nhân lao động tiêu biểu năm 2026.

Các doanh nghiệp được vinh danh đều có chính sách chăm lo thiết thực như: thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, thưởng tháng lương thứ 13, cải thiện chất lượng bữa ăn ca và duy trì đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Tiêu biểu như: Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Công ty CP Thủy sản Cà Mau, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, Công ty TNHH Việt - Úc Cà Mau, Công ty CP Việt - Úc Nhà Mát...

Trao tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân Ngày hội Văn hóa công nhân - Thanh niên năm 2026.

Riêng, tại Công ty TNHH MTV Pinetree (quy mô 1.582 lao động), trong 9 tháng năm 2026, Công đoàn cơ sở đã tổ chức chăm lo cho 6.977 lượt người lao động với tổng kinh phí hơn 1,32 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức đã biểu dương 17 công nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mang lại giá trị làm lợi cao.

Điển hình là giải pháp chuyển đổi số trong quản lý tại Công ty TNHH MTV Sản xuất Tôm giống Dương Hùng (làm lợi hơn 300 triệu đồng/năm) và sáng kiến cân bằng chuyền may tại Công ty TNHH MTV Pinetree (tiết kiệm khoảng 180 triệu đồng/năm).

Ngoài ra, 3 cá nhân xuất sắc của tỉnh đã vinh dự nhận Bằng Lao động sáng tạo năm 2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gồm: ông Đào Công Đà (Trưởng bộ phận Bảo trì, Xí nghiệp Sản xuất nước sạch, Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu); ông Huỳnh Hoàng An (viên chức Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời) và ông Huỳnh Minh Dương (Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau).

Bà Nguyễn Đỗ Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau trao bảng tượng trưng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Ngô Ánh Nguyệt, đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm Giám định Y khoa.

Trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động Công ty CP Agape Group trao tặng 30 suất quà (400.000 đồng/suất) cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" trị giá 80 triệu đồng cho đoàn viên Ngô Ánh Nguyệt, đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm Giám định Y khoa.

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên tỉnh Cà Mau tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trên địa bàn.