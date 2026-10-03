Hơn 700 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 3/10, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Hơn 700 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 550m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Để phục vụ công tác đào và vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Qua tìm kiếm trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này có 304 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật.

Theo phân loại, 680 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được triển khai tại Khu B, với phạm vi tìm kiếm được mở rộng. Các lực lượng đang tập trung xử lý đất, xác định các vị trí có dấu hiệu liên quan để tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được TP.HCM thực hiện khẩn trương.

Trước đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng khảo sát, thu thập và xác minh thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân 1968 tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ), số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM.

Theo một số nhân chứng lịch sử, trong Tết Mậu Thân 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn hy sinh khi tiến công các mục tiêu như sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía, ngã ba Cây Dừa... Thi thể được đưa về tập kết, sau đó chôn lấp tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ), nay là khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp và một số giếng nước cũ. Số lượng được nhân chứng ước tính hơn 100 người.

Để phục vụ xác minh, tìm kiếm và quy tập, cơ quan chức năng đề nghị cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về danh sách cán bộ, chiến sĩ, đơn vị; vị trí các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng được sử dụng; cùng bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu hoặc ký ức liên quan.

Mỗi thông tin, dù nhỏ, đều có thể góp phần xác định vị trí, phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều năm.