Hơn 700.000 xem clip hot của diễn viên Bình An

Một đoạn video ghi lại cảnh diễn viên Bình An xúc động, liên tục lau nước mắt trong đám cưới của em gái đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đoạn clip do em gái nam diễn viên đăng tải trên TikTok nhanh chóng nhận được hơn 700.000 lượt quan tâm.

Trong video, Bình An ngồi dưới hàng ghế khách mời, chăm chú theo dõi diễn biến trên sân khấu. Nam diễn viên nhiều lần lau nước mắt, gương mặt thể hiện rõ sự xúc động khi chứng kiến em gái bước vào một cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Kèm theo đoạn video, em gái Bình An chia sẻ hài hước về hai lý do khiến anh trai khóc không ngừng trong ngày cưới. Theo lời cô, một phần vì từ nay anh không còn người để “sai vặt”, phần khác là cảm giác nhẹ nhõm sau 8 năm chăm lo cho em.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả cho rằng cảm xúc của Bình An là điều dễ hiểu khi chứng kiến em gái lập gia đình. Hình ảnh nam diễn viên vốn thường xuất hiện với vẻ vui vẻ, hài hước nay lại xúc động trong ngày trọng đại của em gái cũng khiến nhiều người thích thú.

Bình An và Á hậu Phương Nga tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022, sau 4 năm hẹn hò. Kể từ khi về chung một nhà, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Bình An nhiều lần thể hiện sự quan tâm dành cho bà xã, từ việc chuẩn bị quà trong các dịp đặc biệt đến đồng hành cùng Phương Nga trong những chuyến du lịch, sự kiện và các hoạt động mà cô yêu thích.

Bình An sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Anh từng tham gia nhiều bộ phim như 5S Online, Tình khúc Bạch Dương, Những cô gái trong thành phố, Mặt nạ gương và Đừng làm mẹ cáu.