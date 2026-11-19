Tham gia giải đấu có hơn 70 vận động viên (VĐV) đến từ Binh đoàn 15, Viện Kiểm sát quân sự khu vực 52, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, công an các địa phương nơi Binh đoàn 15 đứng chân như: Đức Cơ, Ia Nan, Ia Dom…

Môn Pickleball được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV thi đấu ở 2 môn pickleball và bóng đá mini. Trong đó, môn pickleball có sự tham gia của gần 40 VĐV được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 2 cặp xuất sắc nhất vào chơi vòng tứ kết.

Môn bóng đá mini được diễn ra với 2 đội gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15.

Giải đấu là cơ hội để các cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị có cơ hội giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết, tăng cường phong trào thể dục thể thao cũng như sự phối hợp chặt chẽ trong công việc chuyên môn.