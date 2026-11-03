Hơn 70 triệu thửa đất đã được số hóa dữ liệu

Đến ngày 28/10, cả nước đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho hơn 70,3 triệu thửa đất.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 105.196.422 thửa đất, trong đó 70.302.402 thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Tiến độ số hóa được đẩy nhanh, song vẫn còn nhiều phần việc phải hoàn thành để dữ liệu có thể khai thác đồng bộ.

Trong số thửa đất đã được đưa vào hệ thống, 55.650.555 thửa đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. 43.165.785 thửa thuộc nhóm này đã đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đạt 77,57%. 22.050.471 thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an.

So với kỳ báo cáo trước, tổng số thửa đất tăng 123.030, trong khi số thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu tăng hơn 2 triệu. Riêng nhóm đạt tiêu chí chất lượng tăng 7.883.381 thửa; nhóm cần tiếp tục làm giàu, làm sạch giảm gần 5,8 triệu thửa. Số thửa chưa có dữ liệu cũng giảm gần 1,9 triệu, cho thấy chuyển biến ở cả khâu xây dựng và chuẩn hóa.

Tuy vậy, vẫn còn 14.651.846 thửa đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí và 34.894.020 thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Đây là khối lượng lớn, đòi hỏi các địa phương tiếp tục đồng thời cập nhật thông tin sẵn có và đo đạc, lập bản đồ tại những khu vực chưa hoàn thiện hồ sơ.

Trong những tháng cuối năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định ưu tiên làm sạch toàn bộ 14,65 triệu thửa đã có dữ liệu nhưng chưa đạt yêu cầu. Các địa phương dự kiến xây dựng mới dữ liệu cho 2.791.510 thửa trong năm nay. Phần 32.102.520 thửa còn lại được đưa vào kế hoạch khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng dữ liệu năm 2027.

Cùng với hoàn thiện dữ liệu, kết nối dữ liệu đang được đẩy mạnh. Trung bình mỗi ngày có hơn 2 triệu thửa đất được đồng bộ lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia; khoảng 5.000 hồ sơ được xử lý trực tiếp trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức toàn trình hoặc toàn trình một phần.

Bộ cũng phối hợp Bộ Công an rà soát hiện trạng, chuẩn hóa cấu trúc và xử lý các nhóm thông tin chưa thống nhất. Hai bên thống nhất cấu trúc dữ liệu chuyển tới Trung tâm Dữ liệu quốc gia, các trường thông tin phục vụ hiển thị trên VNeID, đồng thời rà soát dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu định danh địa điểm. Vướng mắc kỹ thuật từ địa phương tiếp tục được hướng dẫn, giải đáp.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ trì phối hợp xử lý phần việc còn lại của Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, cùng việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý hệ thống ở Trung ương. Công tác đôn đốc đo đạc, xây dựng, tích hợp dữ liệu địa phương vẫn tiếp tục.

Đến kỳ báo cáo, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai. Các địa phương tận dụng tài liệu cũ để số hóa, phục vụ thủ tục công chứng, đất đai và thuế; bố trí kinh phí, ưu tiên vùng biên giới, hải đảo, đất nông nghiệp và lâm nghiệp.

Khó khăn chủ yếu nằm ở những khu vực chưa đo đạc có điều kiện thi công phức tạp, cùng các hồ sơ khó xác thực chủ sử dụng đất hoặc người đứng tên đã mất nhưng chưa khai nhận thừa kế. Biến động đất đai và lịch sử nguồn gốc khác nhau cũng gây trở ngại cho chuẩn hóa dữ liệu.

Để tháo gỡ những khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các địa phương ban hành hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời phối hợp Bộ Công an giải đáp vướng mắc thông qua các nhóm hỗ trợ trực tuyến. Đối với hạ tầng công nghệ, Bộ đang tập trung nguồn lực nâng cấp hệ thống, phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu đồng bộ dữ liệu từ địa phương lên Trung ương.