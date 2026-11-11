Hơn 70 thỏa thuận, nhiều biệt lệ trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả hết sức quan trọng, trong bối cảnh hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Hoàng gia, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, đặc biệt với nhiều tình cảm chân thành, tốt đẹp và nhiều biệt lệ, thể hiện sự coi trọng cao đối với vị thế, vai trò của Việt Nam cũng như quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với các lãnh đạo cao nhất của Nhật Bản, lãnh đạo các chính đảng, chính trị gia hàng đầu của Nhật Bản, làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; trao đổi với đại diện của các tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân Nhật Bản.

Thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi, làm việc, hai bên đã đạt nhất trí cao về nhiều nội dung quan trọng, được thể hiện rõ trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

"Tinh thần quan trọng và nổi bật là việc hai nước chuyển sang một giai đoạn mới của quan hệ, là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Điều này phù hợp với giai đoạn phát triển mới và những yêu cầu phát triển mới của đất nước", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

​Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản nhấn mạnh các khuôn khổ hợp tác quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, gắn kết như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, liên kết chuỗi sản xuất và cung ứng, tài chính, đầu tư và hỗ trợ phát triển.

Cùng với đó, các khuôn khổ hợp tác về tài chính, đầu tư, năng lượng, chuyển đổi số, bán dẫn và nhiều lĩnh vực khác cũng được cụ thể hóa để đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn phát triển của hai nước.

Hai bên đã ký kết 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. Đây là những nền tảng quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu.

Cùng nghiên cứu phát triển, cùng sản xuất

Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng trong việc nâng tầm quan hệ hai nước, tăng cường sự hiểu biết và củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực trên cả bình diện song phương, đa phương theo đúng tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, phù hợp với chiến lược phát triển của hai bên.

Những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, thành công nổi bật trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là xác lập định hướng hợp tác mới của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong những lĩnh vực quan trọng hai bên có thế mạnh, nhu cầu.

Chuyến thăm còn tạo động lực mới để chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được sang giai đoạn triển khai sâu rộng và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng và tự chủ chiến lược của cả hai nước.

"Phương hướng quan trọng nhất là chúng ta cần nhận thức đầy đủ về những định hướng hợp tác đã được thể hiện rõ trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới với tư cách là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo.

Trước đây, chúng ta có thể chỉ sản xuất một số mặt hàng rồi xuất khẩu, trong giai đoạn tới hai nước cùng nghiên cứu phát triển, cùng sản xuất và cùng tìm những nguồn cung, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ở khu vực và toàn cầu", Bộ trưởng cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân rời Tokyo, kết thúc chuyến thăm Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở Tuyên bố tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể với mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng.

Các cơ quan hai nước cần tăng cường rà soát định kỳ, đôn đốc, theo dõi sát tình hình hợp tác để thúc đẩy và đồng thời tháo gỡ những khó khăn có thể phát sinh.

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