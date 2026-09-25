Hơn 70% taxi chuyển sang xe điện, xu hướng của chuyển đổi xanh

Taxi điện hiện diện mọi nơi trong đô thị

Đà tăng trưởng này tiếp tục được tiếp sức bởi các hợp tác lớn giữa các doanh nghiệp tiên phong. Như vào tháng 8-2026, Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cùng Công ty TNHH Xe Nhanh Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh.

Theo thỏa thuận, từ nay đến năm 2027, Xe Nhanh Việt Nam sẽ trang bị 3.000 ô tô điện VinFast gồm các mẫu Minio Green, EC Van, Limo Green, VF 5 và Herio Green để vận hành dịch vụ trên nền tảng Green SM Platform tại TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Bà Lê Thị Oanh, Giám đốc Khối kinh doanh B2B toàn cầu VinFast khẳng định đơn hàng 3.000 xe là minh chứng rõ nét cho niềm tin của khối doanh nghiệp vận tải vào chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành của ô tô điện VinFast. Đến nay, GSM và VinFast đồng hành, hỗ trợ hơn 100 doanh nghiệp vận tải trên cả nước chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Xe Nhanh Việt Nam sẽ trang bị 3.000 ô tô điện VinFast, thúc đẩy taxi điện phát triển

Ở góc độ quản lý nhà nước, tại Hội nghị tham vấn Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng tổ chức trong tháng 9-2026, đường bộ và giao thông đô thị được đánh giá là khu vực ghi nhận tốc độ chuyển đổi phương tiện điện rõ nét nhất. Theo báo cáo của bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, tính đến tháng 6-2026, phương tiện điện chiếm khoảng 6,1% trong tổng số hơn 6,3 triệu phương tiện.

Trong đó, ô tô con chiếm 97,3% tổng số phương tiện điện, còn xe máy điện duy trì đà tăng trưởng khoảng 28% mỗi năm. Ở các nhóm phương tiện khác, cả nước ghi nhận 3.893 ô tô tải điện, 47 đầu kéo điện, 2.502 ô tô khách điện (chủ yếu là xe buýt đô thị) và 8 ô tô chuyên dùng điện, mở ra dư địa chuyển đổi lớn cho nhóm xe tải và xe khách đường dài trong thời gian tới.

Cần thấy rằng nền tảng quan trọng giúp loại bỏ rào cản vận hành cho các dòng xe dịch vụ chính là sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng sạc. Cả nước hiện sở hữu 15.024 trạm và cổng sạc (bao gồm 5.331 điểm sạc nhanh và 9.693 điểm sạc chậm), phủ khắp 34/34 tỉnh, thành phố. Mạng lưới này cũng xuất hiện tại 125/215 tuyến cao tốc, quốc lộ, đảm bảo điều kiện cho các đội xe taxi vận hành liên tục và ổn định.

Sự bứt phá của taxi điện cũng như hạ tầng không chỉ góp phần giảm thiểu khí thải và ô nhiễm tiếng ồn tại các đô thị mà còn lan tỏa mạnh mẽ thói quen di chuyển xanh trong cộng đồng, đây là sự chuyển dịch đáng ghi nhận.