Vụ sạt lở xảy ra chiều cùng ngày, tại đoạn qua thôn Tân Vinh, thuộc khu gian Tân Vinh – Vân Canh (Km1112+240); điểm sạt kéo dài 10m, sâu khoảng 2m.

Clip Sạt lở đường sắt đoạn qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai vào chiều 28-11

Hiện trường vụ sạt lở đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Ngành đường sắt đã phong tỏa chạy tàu hai đầu để khắc phục sự cố, đồng thời tổ chức chuyển tải hành khách từ ga Diêu Trì đến ga Tuy Hòa theo 2 đợt tàu. Hành khách không đồng ý chuyển tải được hoàn trả vé miễn phí.

Theo ông Hòa, mưa lớn kéo dài từ đêm 27 đến ngày 28-11 khiến nước từ thượng nguồn đổ về ồ ạt qua khu vực có suối, gây sạt lở tại vị trí đường sắt Km1112+240. Sau khi xảy ra sự cố, xã đã thông báo ngay cho ngành đường sắt.

Vụ sạt lở khiến ray đường sắt mất nền đỡ. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tối cùng ngày, đại diện Công ty CP Đường sắt Phú Khánh cho biết, đơn vị huy động hơn 70 công nhân cùng thiết bị khẩn trương khắc phục sự cố. Do mưa lớn, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Công nhân nỗ lực làm việc xuyên đêm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất.