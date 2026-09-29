Hơn 70% người Ukraine cho rằng ông Zelensky phải chịu trách nhiệm về vấn nạn tham nhũng

Thăm dò của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) cho thấy khoảng 72% người Ukraine cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm trước những hành vi tham nhũng của các đồng minh và quan chức dưới quyền. Ảnh: LTN.

Tham nhũng trở thành nỗi lo hàng đầu của dân chúng Ukraine

Tham nhũng trong chính phủ Ukraine đã liên tục trở thành vấn đề gây tranh cãi kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng phát. Chính phủ Ukraine cũng từng phải tiến hành cải tổ vì các bê bối tham nhũng. Trong cuộc thăm dò công bố ngày 28/9, KIIS cho biết khoảng 72% người Ukraine cho rằng ông Zelensky phải chịu trách nhiệm chính trị cá nhân trước hành vi tham nhũng của những người cộng sự.

Câu hỏi nguyên gốc của KIIS là: “Theo ông/bà, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có phải chịu trách nhiệm chính trị cá nhân về những hành vi tham nhũng của những người thuộc nhóm thân cận với ông ấy hay không?”. Kết quả: 72% trả lời: Có; 25%: Không; 3%: Không biết/khó trả lời.

Theo The Kyiv Independent, trong một năm qua, Ukraine đã chứng kiến nhiều vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng. Các vụ việc được những cơ quan chống tham nhũng phát hiện, liên quan đến các đồng minh của ông Zelensky, quan chức cấp cao tại Văn phòng Tổng thống và một số bộ trưởng.

Cũng có 72% người Ukraine cho rằng tình trạng tham nhũng tại nước này đã gia tăng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện. Chỉ 6% nhận định mức độ tham nhũng đã giảm.

Biểu đồ kết quả thăm dò thể hiện 72% người được hỏi cho rằng ông Zelensky phải chịu trách nhiệm chính trị cá nhân trước hành vi tham nhũng của những người cộng sự. Ảnh: KIIS.

KIIS còn phân tích chéo câu trả lời với mức độ tin tưởng Tổng thống Zelensky và cho rằng ông chịu trách nhiệm, Về mức độ tin tưởng: Hoàn toàn tin tưởng: 3%; khá tin tưởng: 17%; khá không tin tưởng: 57%; hoàn toàn không tin tưởng: 85%.

Về vấn đề ông phải chịu trách nhiệm với nạn tham nhũng của các quan chức chính quyền: Trong nhóm hoàn toàn tin tưởng ông Zelensky, 81% cho rằng ông không chịu trách nhiệm và 16% chưa chắc chắn. Ngược lại, ở nhóm hoàn toàn không tin tưởng, tới 85% cho rằng ông phải chịu trách nhiệm.

Đáng chú ý, khi được hỏi về những vấn đề khiến họ bất mãn hoặc lo ngại nhất, các yếu tố liên quan đến “tham nhũng” và “sự yếu kém của chính quyền” được nhắc đến với tần suất nhỉnh hơn những vấn đề liên quan trực tiếp đến chiến tranh.

KIIS cho phép người được hỏi chọn tối đa 3 vấn đề họ lo ngại nhất trong danh sách 12 vấn đề. Kết quả cụ thể: 50% – tham nhũng trong chính quyền; 40% – các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV của Nga; 30% – sự thiếu chuyên nghiệp/năng lực của chính quyền; 28% – lương, lương hưu và các khoản trợ cấp thấp; 24% – hoạt động của các trung tâm tuyển quân; 23% – giá cả tăng; 21% – tình hình ở tiền tuyến.

Một con số khác cũng rất đáng chú ý: 72% nói tham nhũng đã tăng. Khi được hỏi về diễn biến tham nhũng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện: 72% cho rằng tham nhũng gia tăng; 6% cho rằng tham nhũng giảm; khoảng 17% cho rằng không thay đổiphần còn lại không đưa ra câu trả lời.

Biểu đồ cho thấy lo ngại về tham nhũng của chính quyền ở vị trí hàng đầu, trên cả các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV của Nga. Ảnh: KIIS.

Một cuộc khảo sát khá quy mô, nhưng có giới hạn do chiến tranh

KIIS thực hiện khảo sát từ 12–21/9/2026, thuộc chương trình khảo sát thường kỳ “Omnibus” của viện. Lần này KIIS bổ sung một nhóm câu hỏi theo đề nghị của tổ chức phi chính phủ Forum, tập trung vào những vấn đề người Ukraine lo ngại và nhận thức về tham nhũng.

Có 1.002 người trưởng thành được hỏi bằng phỏng vấn qua điện thoại bằng phương pháp CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing, tức phỏng vấn qua điện thoại có máy tính hỗ trợ). Mẫu được lấy ngẫu nhiên từ các số điện thoại di động, sau đó hiệu chỉnh bằng trọng số thống kê.

Đối tượng là công dân Ukraine từ 18 tuổi trở lên đang sống tại các vùng do chính phủ Ukraine kiểm soát. Không khảo sát người đang ở các vùng lãnh thổ Ukraine hiện không do chính phủ kiểm soát, cũng không khảo sát công dân Ukraine đã ra nước ngoài sau ngày 24/2/2022.

Theo KIIS, trong điều kiện thống kê bình thường, với độ tin cậy 95% và tính cả hệ số thiết kế mẫu 1,3, sai số tối đa khoảng ±4,1 điểm phần trăm đối với những tỷ lệ gần 50%; khoảng ±3,5 điểm với tỷ lệ gần 25%. Tuy nhiên, KIIS nhấn mạnh rằng điều kiện chiến tranh có thể tạo thêm sai lệch hệ thống, ngoài sai số thống kê thông thường.

Theo LTN, KIIS