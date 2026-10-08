Hơn 70 gian hàng độc đáo triển lãm về Giáo dục, Công nghệ, STEM, AI, Robot… tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW), đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW) và hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW).

Với 70 gian hàng, triển lãm quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục

Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học

Đáng chú ý, Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MaxHub; cùng các trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới như Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst (UMass Amherst), Đại học London và các trường đại học đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác

Các hoạt động tại Triển lãm được thiết kế để khách tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và trao đổi với các đơn vị tham gia; qua đó tạo không gian để các cơ sở giáo dục tìm kiếm giải pháp phù hợp, doanh nghiệp gặp gỡ đối tác và các tổ chức quốc tế mở rộng mạng lưới hợp tác tại Việt Nam

Các em học sinh được trải nghiệm hệ sinh thái chuyển đổi số giáo dục phổ thông toàn diện ngay tại gian hàng Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục

Mô hình AI phân loại và phát hiện các triệu chứng, bệnh về tim và phổi - đi kèm lớp reasoning giải thích cho lí do model AI đưa ra được kết luận chẩn đoán, giúp bác sĩ có thể giảm thiểu thời gian chẩn đoán bệnh từ film chụp X-ray ngực

Gian hàng trưng bày công nghệ robot tại triển lãm thu hút sự chú ý của nhiều người đại biểu

Gian hàng trưng bày công nghệ robot tại triển lãm thu hút sự chú ý của nhiều người đại biểu

Gian hàng trưng bày công nghệ robot tại triển lãm thu hút sự chú ý của nhiều người đại biểu

Gian hàng trưng bày công nghệ robot tại triển lãm thu hút sự chú ý của nhiều người đại biểu

Nhiều gian hàng có các sản phẩm độc đáo, sáng tạo

Trong khuôn khổ Triển lãm diễn ra song song với các workshop doanh nghiệp, tập trung vào AI, Big Data, cá nhân hóa học tập, số hóa quản lý học đường, lớp học tương lai, khảo thí số và chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế

Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, các cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận những mô hình, phương pháp và công nghệ mới, tìm kiếm đối tác phù hợp cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những khả năng rất lớn cho giáo dục, từ hỗ trợ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học đến mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người

Đại biểu tham quan gian hàng tại Triển lãm

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và bà Nam tước Smith xứ Malvern, Quốc vụ khanh phụ trách Kỹ năng Vương quốc Anh tham dự Khai mạc triển lãm

Các đại biểu tham dự Triển lãm

Các đại biểu tham dự Triển lãm

Các đại biểu ấn nút khai mạc Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và bà Nam tước Smith xứ Malvern, Quốc vụ khanh phụ trách Kỹ năng Vương quốc Anh tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và bà Nam tước Smith xứ Malvern, Quốc vụ khanh phụ trách Kỹ năng Vương quốc Anh tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm