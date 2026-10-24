Hơn 70 đại biểu được tập huấn sử dụng Nền tảng cửa khẩu số

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị tập huấn tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Đại diện các doanh nghiệp hoạt động tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị tham dự hội nghị tập huấn

Đại diện các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh tham dự lớp tập huấn

Tại hội nghị, kỹ thuật viên Viễn thông Lạng Sơn đã giới thiệu quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số theo Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung vào những thay đổi trong quy trình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, kiểm soát phương tiện, khai báo và nộp phí; hướng dẫn sử dụng các tính năng mới, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình vận hành nền tảng.

Kỹ thuật viên Viễn thông Lạng Sơn giới thiệu quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số

Bên cạnh đó, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cũng đã thông tin, làm rõ quy định về tạm nộp phí đối với trường hợp phương tiện chở hàng hóa nhập khẩu vào địa điểm tập kết để hạ hàng, gửi kho bãi khi chưa mở tờ khai hải quan; hướng dẫn cách xác định khoản phí phải nộp và xử lý phần chênh lệch sau khi mở tờ khai.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thông tin, làm rõ một số nội dung liên quan tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã nêu ý kiến, thắc mắc liên quan đến một số nội dung như: quy trình đối soát, hoàn phí; việc xác nhận tạm nộp phí đối với phương tiện chở hàng nhập khẩu hạ hàng tại bãi tạm và khả năng liên thông dữ liệu để hệ thống tiếp nhận thông tin; chức năng tra cứu phương tiện Trung Quốc trên nền tảng và cách khai báo, xử lý thủ tục đối với xe ghép hàng... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đề nghị làm rõ quy trình nhập khẩu theo quy định mới, nhất là đối với doanh nghiệp có địa điểm tập kết ngoài khu vực cửa khẩu.

Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã giải đáp, làm rõ các ý kiến của doanh nghiệp; đồng thời tổng hợp những kiến nghị về tính năng, quy trình vận hành để nghiên cứu, tích hợp, chỉnh sửa và hoàn thiện nền tảng.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn giải đáp ý kiến, thắc mắc của doanh nghiệp hoạt động tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ giải đáp một số ý kiến của doanh nghiệp hoạt động tại cửa khẩu Tân Thanh

Hội nghị là dịp để các lực lượng chức năng, doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cửa khẩu cập nhật quy định mới về sử dụng Nền tảng cửa khẩu số, thống nhất cách thức triển khai, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các sở, ngành liên quan lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh, làm cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện và nâng cấp nền tảng, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.