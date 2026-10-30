Hơn 70 đại biểu được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị bồi dưỡng

Tham dự bồi dưỡng có hơn 70 đại biểu đại diện thường trực các đảng ủy các đơn vị, lãnh đạo, chuyên viên ban xây dựng Đảng làm công tác tham mưu về công tác tuyên giáo.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Trong bối cảnh mới, công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần chủ động, nhạy bén, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với từng địa bàn, đối tượng. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không để bị động, bất ngờ trước những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực trao đổi những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để cùng thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ. Qua đó, vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tại cơ sở.

Lãnh đạo Phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng truyền đạt chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được đội ngũ báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: những nội dung trọng tâm trong công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở trong tình hình mới; công tác khoa giáo, văn hóa ở cơ sở, nhiệm vụ, trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện trong tình hình mới.

Trên cơ sở các nội dung được truyền đạt, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những vấn đề tại thực tiễn cơ sở.

Các đại biểu nghe truyền đạt chuyên đề tại hội nghị

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở được củng cố kiến thức, cập nhật phương pháp và nâng cao kỹ năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, nhạy bén trước những vấn đề thực tiễn; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.