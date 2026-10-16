Hơn 70 công trình lưới điện hoàn thành trong 9 tháng

Theo kế hoạch năm 2026, Công ty Điện lực Đồng Nai phải thực hiện 127 công trình lưới điện với tổng mức đầu tư hơn 1,2 ngàn tỷ đồng (trong đó đầu tư lưới điện 110kV là 478 tỷ đồng, lưới điện 22kV là 728 tỷ đồng…).

Cụ thể, đối với công trình lưới điện 110kV phải thực hiện 32 công trình, trong đó có 11 công trình đầu tư mới và 5 công trình chuyển tiếp. Có 95 công trình lưới điện 22kV với 64 công trình đầu tư mới và 1 công trình chuyển tiếp.

Trong 9 tháng của năm 2026, Công ty Điện lực Đồng Nai đã đóng điện cho 74 công trình, trong đó có 64 công trình lưới điện 22kV và 10 công trình lưới điện 110kV.

Công ty Điện lực Đồng Nai đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trung, hạ thế và 110kV, phấn đấu hoàn thành các công trình còn lại theo kế hoạch; đồng thời đôn đốc tiến độ cung cấp vật tư, thi công và nghiệm thu các công trình sửa chữa lớn.