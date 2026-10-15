Hơn 70% căn hộ bán được tại Hà Nội có giá trên 6 tỷ đồng

Tại buổi công bố báo cáo thị trường bất động sản quý III/2026 chiều 15/10, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, cho biết thị trường căn hộ Thủ đô tiếp tục đối mặt với tình trạng nguồn cung thu hẹp, thanh khoản suy giảm và giá nhà duy trì ở mức cao.

Trong quý III, Hà Nội ghi nhận khoảng 3.100 căn hộ mới, giảm 42% so với quý trước và 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng đầu năm, nguồn cung mới đạt khoảng 14.100 căn, giảm 31% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn cung sơ cấp trên thị trường đạt khoảng 9.700 căn, trong khi lượng căn hộ bán được trong quý chỉ khoảng 3.800 căn, giảm 26% theo quý và 48% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt 39%, còn tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới là 59%.

Theo Savills, sự sụt giảm giao dịch chủ yếu đến từ phân khúc căn hộ hạng A. Trong khi đó, lượng giao dịch căn hộ hạng B và C vẫn tăng so với quý trước. Riêng căn hộ hạng B chiếm 73% tổng lượng giao dịch, cho thấy sức mua tiếp tục tập trung ở phân khúc này.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội công bố Báo cáo. Ảnh: Vũ Quang

Đáng chú ý, dù giao dịch sụt giảm, mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội vẫn ở mức cao. Giá chào bán sơ cấp trung bình trong quý III đạt khoảng 107 triệu đồng mỗi m², giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Với mức giá này, một căn hộ diện tích 70 m² có giá tham chiếu khoảng 7,5 tỷ đồng, chưa tính các khoản thuế, phí.

Thống kê của Savills cho thấy hơn 70% số căn hộ bán được trong quý có giá trên 6 tỷ đồng. Ngược lại, các sản phẩm có tổng giá trị 2-4 tỷ đồng gần như không còn hiện diện trên thị trường.

Nguồn cung căn hộ hạng C, phân khúc thường gắn với nhu cầu nhà ở vừa túi tiền, cũng liên tục thu hẹp, với mức giảm bình quân 27% mỗi năm kể từ 2022. Diễn biến này khiến người có nhu cầu mua nhà ở thực, đặc biệt là các hộ gia đình có khả năng tài chính hạn chế, ngày càng khó tiếp cận căn hộ mới tại Hà Nội.

Trên thị trường thứ cấp, giá bán trung bình đạt khoảng 75 triệu đồng mỗi m², giảm so với quý trước ở tất cả phân khúc nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ ba liên tiếp giá căn hộ thứ cấp đi xuống.

Khoảng cách giá giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp cũng khá lớn, lên tới 28% tại các dự án hạng A và 17% ở phân khúc hạng B.

Savills nhận định mặt bằng giá căn hộ cao cùng áp lực lãi suất đang ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người mua và thanh khoản thị trường. Tuy nhiên, nhu cầu nhà ở thực vẫn được hỗ trợ bởi quá trình đô thị hóa, thu nhập tăng và sự cải thiện của hệ thống hạ tầng.

Trong quý IV, thị trường Hà Nội dự kiến đón thêm khoảng 7.000 căn hộ từ 11 dự án mới. Về dài hạn, nguồn cung được kỳ vọng cải thiện nhờ các đại dự án và chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở.

Theo Savills, việc mở rộng hạ tầng giao thông, tăng kết nối giữa Hà Nội với các khu vực vùng ven và tỉnh lân cận có thể tạo thêm lựa chọn nhà ở, góp phần giảm áp lực về khả năng chi trả cho người mua.