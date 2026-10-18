Hơn 70 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Tây Nha Trang tham gia “Hành trình đến địa chỉ đỏ”

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23-10-1945 - 23-10-2026), ngày 18-10, Trường THCS Tây Nha Trang tổ chức chương trình “Hành trình đến địa chỉ đỏ” với sự tham gia của hơn 70 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Lãnh đạo Trường THCS Tây Nha Trang, giáo viên và học sinh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Tượng đài 23 tháng 10.

Đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Tượng đài 23 tháng 10 và Bia tưởng niệm chiến sĩ 23 tháng 10 (Công viên 23 tháng 10, phường Tây Nha Trang), Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang); dọn vệ sinh và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. Cán bộ, giáo viên và học sinh của trường đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình và độc lập của dân tộc.

Đoàn cũng đến thăm nhà liệt sĩ Võ Văn Ký tại xã Hòa Trí. Tại đây, đoàn được nghe ông Võ Văn Khánh, cháu ruột của liệt sĩ Võ Văn Ký kể về truyền thống cách mạng của gia đình và cuộc đời chiến đấu, hy sinh anh dũng của liệt sĩ. Thông qua mã QR, trò chơi giải ô chữ, ghép tranh, các câu hỏi giao lưu…, học sinh hiểu thêm về truyền thống cách mạng của dân tộc, về ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến.

Các học sinh nghe ông Võ Văn Khánh, cháu ruột của liệt sĩ Võ Văn Ký kể về truyền thống cách mạng của gia đình.

Chương trình “Hành trình đến địa chỉ đỏ” giúp học sinh có thêm kiến thức lịch sử địa phương, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.