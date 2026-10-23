Hơn 7 triệu m2 đất sắp được TPHCM thí điểm làm nhà ở thương mại

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TPHCM năm 2026 theo Nghị quyết 171.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã nhận được 450 khu đất đăng ký thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Tuy nhiên sau khi rà soát, đồng thời xác định các tổ chức đăng ký thực hiện các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh, đúng đối tượng áp dụng theo tinh thần Nghị quyết 171, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND TPHCM xem xét trình HĐND TPHCM thông qua danh mục 125 khu đất, với tổng diện tích hơn 7,1 triệu m2 đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí.

Trong đó, diện tích đất ở khoảng hơn 3,8 triệu m2 (bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở) không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch (so với hiện trạng sử dụng đất ở) theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt, đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là hơn 3,1 triệu m2 (không có chuyển mục đích đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất).

TPHCM đã nhận được 450 khu đất đăng ký thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Trong 125 dự án này, khu vực TPHCM cũ có 86 khu đất với tổng diện tích hơn 5,5 triệu m2, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 12 khu đất với diện tích hơn 883.000 m2, khu vực Bình Dương cũ 27 khu đất với tổng diện tích hơn 725.000 m2.

Nghị quyết 171 cho thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, thay vì phải có hoặc nhận chuyển nhượng 100% đất ở như luật hiện hành. Nghị quyết 171 cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất sau đây để thực hiện dự án thí điểm: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác, nếu khu đất phù hợp quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Trước đây, pháp luật chỉ cho phép dự án nhà ở thương mại triển khai trên đất ở hợp pháp hoặc đất ở xen kẽ với các loại đất khác. Vì vậy, nhiều khu đất dù nằm trong quy hoạch đô thị nhưng chưa được công nhận là đất ở vẫn không thể phát triển dự án khiến hàng loạt kế hoạch "treo" nhiều năm và doanh nghiệp cũng khó gom đất để xin phép đầu tư.

Đến nay, TPHCM đã chấp thuận cho hàng trăm công ty kinh doanh bất động sản thực hiện các dự án thí điểm nhà ở thương mại trên địa bàn. Danh mục này đã được HĐND TPHCM thông qua trước đó, làm cơ sở pháp lý để triển khai theo quy định tại Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo UBND TPHCM, việc trình danh mục mới nhằm đẩy nhanh triển khai Nghị quyết 171, một cơ chế đặc thù cho phép doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, thay vì phải thu hồi đất như cơ chế cũ. Đây được xem là bước mở đầu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý kéo dài nhiều năm đối với các dự án nhà ở.

Đối với các khu đất mà doanh nghiệp đã đăng ký nhưng chưa đủ điều kiện, UBND TPHCM sẽ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường và Tổ Công tác tiếp tục rà soát, tổng hợp trình trong các đợt tiếp theo.