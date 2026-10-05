Hơn 7,7 tỷ đồng xây dựng mô hình du lịch số tại Cù Lao Chàm

Dự án thực hiện tại khu vực Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) và các điểm kiểm soát, bán vé tại khu vực Cửa Đại; hệ thống được triển khai, sử dụng tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm 2026 - 2027. Dự án đầu tư xây dựng phần mềm quản lý du lịch số, tích hợp các chức năng quản lý du khách, vé tham quan, kiểm soát lượt khách, quản lý điểm đến và các chức năng quản trị, giám sát, cảnh báo phục vụ công tác quản lý du lịch tại Cù Lao Chàm.

Dự án cũng triển khai thuê hạ tầng, máy chủ phục vụ cài đặt và vận hành hệ thống; kế thừa, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu số về đa dạng sinh học, tài nguyên và môi trường tại Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, hệ thống di tích - di sản số, bản đồ số du lịch và các hệ thống dùng chung của thành phố thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu…

Đồng thời, số hóa VR360, hình thành tour du lịch ảo cho 19 địa điểm tiêu biểu và toàn cảnh Cù Lao Chàm trên cao; đầu tư 15 bộ camera AI và bộ tích hợp dữ liệu phân tích phục vụ giám sát, phân tích, cảnh báo mật độ du khách tại các khu vực trọng điểm; đầu tư 2 máy in mã vạch, 4 máy quét mã QR và bộ tích hợp với hệ thống qua cửa tự động đang được sử dụng tại bến cano Cửa Đại.