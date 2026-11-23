Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày hội việc làm lần thứ II nhằm tạo cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Minh Nhứt - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, toàn tỉnh hiện có 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Đây là lợi thế quan trọng để tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với các ngành thế mạnh như thuỷ sản, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số.

Hơn 7.600 cơ hội việc làm ở nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau được giới thiệu tại Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, công tác giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 59.700 người, đạt 101% kế hoạch đề ra, trong số này hiện có hơn 1.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 172% chỉ tiêu.

Kết quả trên góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. Đặc biệt, tiếp nối thành công của lần tổ chức thứ nhất, Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 được tổ chức với quy mô tuyển dụng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu tìm việc của người lao động và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Chỉ trong thời gian 3 ngày diễn ra ngày hội (từ ngày 21 đến 23/11), tỉnh Cà Mau đã giới thiệu hơn 7.600 cơ hội việc làm tại hơn 40 vị trí thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Đây là cơ hội để người lao động trực tiếp tìm hiểu thông tin tuyển dụng, điều kiện làm việc, mức thu nhập và các chế độ đãi ngộ để lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, tay nghề và nguyện vọng.

Để hoạt động đạt hiệu quả, ông Nhứt cho biết thêm, hiện tại Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề nghị các doanh nghiệp chủ động giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, công khai, minh bạch kèm theo đó là các thông tin về vị trí việc làm, điều kiện lao động, tiền lương và chế độ dành cho người lao động. Đồng thời, người lao động, đoàn viên, thanh niên cần mạnh dạn tiếp cận doanh nghiệp, chủ động trao đổi, tìm hiểu kỹ các vị trí tuyển dụng để lựa chọn công việc phù hợp.

Với chủ trương hỗ trợ người lao động tìm được việc làm ổn định, tăng thu nhập và cải thiện đời sống, hoạt động này không chỉ mở ra cơ hội việc làm trước mắt mà còn góp phần định hướng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là mô hình ý nghĩa cần tiếp tục nhân rộng và phát huy trong thời gian tới.