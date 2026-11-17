Giao bổ sung dự toán chi ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh minh họa - TTXVN

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 11/11/2026 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 5) cho các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 4.258,954 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035 cho 18 tỉnh, thành phố gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 982,1 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 của Chương trình cho 28 tỉnh, thành phố gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Đồng thời, giao bổ sung 1.918,723 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035 cho Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) và 34 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 5,5 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.