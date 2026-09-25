Hơn 7.100 bị hại của Công ty GFDI chờ phán quyết công minh

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty GFDI.

Phiên tòa đặc biệt lớn

Với số lượng hàng nghìn người bị hại tham gia phiên tòa, ngay trong ngày đầu xét xử, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai chặt chẽ tại 3 điểm cầu của phiên tòa, gồm: Điểm cầu trung tâm tại TAND TP Đà Nẵng và hai điểm cầu truyền hình trực tuyến tại Cung thể thao Tiên Sơn, Nhà hát Trưng Vương.

Tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, mỗi bị hại và người có liên quan được cấp mã QR. Hệ thống quét mã tại các cửa kiểm soát an ninh giúp kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách người có mặt, hỗ trợ điều phối hàng nghìn người tham gia phiên tòa, hạn chế ùn tắc hoặc nhầm lẫn.

Việc xét hỏi được xây dựng theo từng nhóm, từng điểm cầu. Người tham gia tố tụng có nhu cầu phát biểu đăng ký với thư ký để được cấp quyền sử dụng micro, bảo đảm việc điều hành phiên tòa khoa học và tạo điều kiện để những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày ý kiến theo sự điều hành của chủ tọa.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong thời gian xét xử, lực lượng kỹ thuật được bố trí trực 100%, thường xuyên theo dõi chất lượng hình ảnh, âm thanh và xử lý sự cố nếu phát sinh. Tại mỗi điểm cầu bố trí hai đường truyền độc lập, gồm đường truyền số liệu chuyên dùng và đường truyền Internet FTTH, nhằm bảo đảm việc kết nối giữa các điểm cầu được thông suốt.

Bị cáo Hoàng, chủ mưu trong vụ án.

Từ những lời quảng bá, đến vụ án lừa đảo hơn 2.407 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Công ty GFDI do Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên và chủ sở hữu. Từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2024, Công ty GFDI ký các hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương. Để huy động vốn, công ty giới thiệu với khách hàng nhiều dự án được quảng bá có quy mô, tiềm năng và khả năng sinh lời cao.

Trong quá trình hoạt động, khi việc kinh doanh thua lỗ, mất khả năng cân đối dòng tiền, Nguyễn Quang Hoàng vẫn chỉ đạo tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối để huy động vốn. Cáo trạng xác định, tiền của khách hàng sau đó được sử dụng vào nhiều mục đích, trong đó có việc trả gốc, lãi cho khách hàng trước, đầu tư chứng khoán quốc tế và phục vụ chi phí vận hành, thay vì được sử dụng đúng mục đích như thông tin đã giới thiệu với khách hàng.

Quá trình hoạt động của GFDI từ việc huy động vốn thông qua các hợp đồng vay tài sản đã dẫn đến những hậu quả đặc biệt lớn khi dòng tiền mất cân đối nhưng việc huy động vốn vẫn tiếp tục được thực hiện bằng những thông tin mà cơ quan tố tụng xác định là gian dối.

Cơ quan tố tụng xác định vụ án có 7.108 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng. Ngoài Nguyễn Quang Hoàng, 4 bị cáo, gồm: Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Kiều Trang và Tô Hồng Trà bị cáo buộc biết rõ tình trạng dòng tiền và hành vi gian dối nhưng vẫn tham gia, giúp sức trong quá trình huy động vốn. Cả 5 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Chờ phán quyết nghiêm minh của pháp luật

Ngay từ sáng sớm 24-9, nhiều bị hại đã có mặt tại Cung thể thao Tiên Sơn, họ mang theo hồ sơ, hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến khoản tiền đã giao cho GFDI. Nhiều bị hại cho biết họ đã chờ đợi trong thời gian dài để vụ án được đưa ra xét xử công khai, giúp họ đòi quyền lợi.

Người bị hại N.T.L cho biết, chúng tôi rất chờ đợi phán quyết của HĐXX, trả lại công bằng cho chúng tôi và hàng ngàn nạn nhân liên quan. Chung nguyện vọng, nạn nhân Tr.V.S. mong muốn, với sự vào cuộc điều tra của cơ quan chức năng và sự phán quyết nghiêm minh của HĐXX, những bị hại sẽ đòi lại được công lý.

Còn chị Đ.T.T. (trú TP Đà Nẵng), nhân viên kinh doanh của GFDI và cũng là nạn nhân trong vụ án, cho biết, thông qua bạn bè giới thiệu, chị xin vào GFDI làm nhân viên kinh doanh với mức lương hơn 5 triệu đồng. Bắt đầu công việc, quản lý giao chỉ tiêu phải tìm khách hàng để thực hiện hợp đồng trị giá 1,5 tỷ đồng/năm. Vì muốn được làm việc tại công ty, chị T. đã bán số vàng cưới để lấy tiền tham gia hợp đồng cho GFDI vay 300 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng, với mức lãi suất 3%/tháng. Kết thúc hợp đồng, chị T. nhận được 27 triệu đồng tiền lãi.

Do áp lực chỉ tiêu kinh doanh và tin tưởng công ty hoạt động đầu tư hiệu quả, chị T. vận động thêm người thân trong gia đình, người quen, bạn bè cùng tham gia với số tiền từ 200 triệu đồng đến 700 triệu đồng. Các kỳ hạn do công ty đưa ra gồm 3 tháng với lãi suất 3%, 6 tháng với lãi suất 4% và 9 tháng với lãi suất 5%. Tùy theo số tiền gửi của mỗi hợp đồng, chị T. được công ty trả thêm phần trăm hoa hồng.

“Khi bị cơ quan Công an phát hiện, phong tỏa hoạt động của công ty, tôi có 11 hợp đồng chưa đến kỳ thanh toán với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Số tiền này là tài sản tích góp, dành dụm của gia đình, bạn bè bây giờ chúng tôi trắng tay”, chị T. tâm sự.

Đây cũng là lý do phần xét hỏi về dòng tiền, tài sản, trách nhiệm dân sự và khả năng khắc phục hậu quả được những người tham gia tố tụng đặc biệt quan tâm. Trong những ngày xét xử tiếp theo, HĐXX sẽ lần lượt làm rõ các nội dung thông qua lời khai của các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ điện tử, dòng tiền và tài sản liên quan.