Sáng 1/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 diễn ra tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội), đồng thời kết nối truyền hình trực tiếp đến 4 điểm cầu tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa.

Tại Khánh Hòa, điểm cầu được tổ chức ở công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo học sinh, giáo viên và người dân đã có mặt, mang theo băng rôn, khẩu hiệu và những lời động viên dành cho Trần Võ Gia Bảo, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải.

Ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cổ vũ tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tham dự chương trình có ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Không gian điểm cầu trở nên sôi động với những màn cổ vũ, tiết mục văn nghệ và sự hưởng ứng nhiệt tình của các cổ động viên.

Hơn 7.000 người cùng dõi theo từng phần thi, gửi gắm kỳ vọng vào đại diện của địa phương trên sân chơi trí tuệ dành cho học sinh trung học phổ thông.

Thí sinh Gia Bảo thi tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: VTV.

Tại trận chung kết năm nay, Trần Võ Gia Bảo tranh tài cùng ba thí sinh: Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ). Theo kết quả bốc thăm, Gia Bảo xuất phát ở vị trí thứ ba.

Các thí sinh lần lượt trải qua bốn phần thi gồm Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Đây là chặng tranh tài quyết định hành trình chinh phục vòng nguyệt quế của bốn gương mặt xuất sắc nhất chương trình năm nay.

Hơn 7.000 người ở Khánh Hòa hướng về chung kết Olympia 2026.

Chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tiếp sóng trên hai kênh KTV và KTV1, giúp đông đảo khán giả địa phương theo dõi và cổ vũ cho thí sinh.

Sự hiện diện của hàng nghìn cổ động viên tại điểm cầu Khánh Hòa không chỉ thể hiện tình cảm, niềm tự hào dành cho Trần Võ Gia Bảo mà còn góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến khích thế hệ trẻ nỗ lực chinh phục tri thức.