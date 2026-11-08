Hơn 7.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Chương trình đi bộ đồng hành do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức, các Sở Tư pháp; Văn hóa và Thể thao, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội TP Hồ Chí Minh phối hợp chủ trì, triển khai thực hiện.

Tham dự chương trình đi bộ đồng hành có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố...

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình đi bộ đồng hành.

Chương trình đi bộ đồng hành bắt đầu lúc 6h30 ngày 8/11, tại đường Lê Duẩn, đoạn phía trước Hội trường Thống Nhất (phường Sài Gòn). Quy mô khoảng 7.000 người, gồm lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, luật sư, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, sự năng động, sáng tạo của thành phố phải luôn gắn với kỷ luật, kỷ cương và thượng tôn pháp luật. Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và quy định pháp luật mới, tạo động lực cho phát triển.

Ngày Pháp luật Việt Nam được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, qua hơn 14 năm triển khai, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách, phiên tòa giả định, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố tham gia chương trình đi bộ đồng hành.

Tại TP Hồ Chí Minh, đang tập trung hoàn thiện các thể chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển. Thành phố cũng tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, triển khai hiệu quả các quy định pháp luật mới; đồng thời hoàn thiện các văn bản phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Luật Phát triển đô thị và các định hướng phát triển lớn của thành phố.

Để hưởng ứng có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường truyền thông chính sách ngay từ quá trình xây dựng văn bản, nhất là các lĩnh vực đất đai, nhà ở, đầu tư, lao động và an sinh xã hội. Cùng với đó, cán bộ, công chức phải nêu gương trong chấp hành pháp luật, xây dựng nền hành chính kỷ luật, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

Trong khi đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo phải được xác định là những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện. Việc thực thi pháp luật phải hướng mạnh về cơ sở, tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn, lấy chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo.

Đông đảo cán bộ chiến sĩ, nhân dân tham gia chương trình đi bộ đồng hành.

Chương trình đi bộ đồng hành năm nay có chủ đề “Thượng tôn pháp luật - Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình”, thu hút hơn 7.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, luật sư, công chứng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia.

Chương trình đi bộ đồng hành theo lộ trình khoảng 1,5 km, xuất phát từ đường Lê Duẩn, qua Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur và trở về đường Lê Duẩn.

Hoạt động được tổ chức nhằm tạo không gian để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, lan tỏa thông điệp tôn trọng, chấp hành pháp luật và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình.