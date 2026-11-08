Hơn 7.000 người đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình đi bộ với chủ đề "Thượng tôn pháp luật vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình" .

Chương trình đi bộ đồng hành do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, các Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố phối hợp chủ trì, triển khai thực hiện.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình có 7.000 người tham gia, gồm lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, luật sư, doanh nghiệp và người dân. Đây là hoạt động thiết thực hướng đến Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), đồng thời chào mừng 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946 (9/11/1946 - 9/11/2026), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo Ban tổ chức, thông qua hình thức đi bộ đồng hành, Ban tổ chức mong muốn đưa thông điệp về ý thức chấp hành pháp luật đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân; khuyến khích mỗi người chủ động tìm hiểu quy định pháp luật, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ và trách nhiệm đối với cộng đồng. Hoạt động cũng góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, văn minh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, sự năng động, sáng tạo của thành phố phải luôn gắn với kỷ luật, kỷ cương và thượng tôn pháp luật. Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và quy định pháp luật mới, tạo động lực cho phát triển.

Ngày Pháp luật Việt Nam được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, qua hơn 14 năm triển khai, Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách, phiên tòa giả định, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở.

Thành phố hiện đang tập trung hoàn thiện các thể chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển. Thành phố cũng tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, triển khai hiệu quả các quy định pháp luật mới; đồng thời hoàn thiện các văn bản phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Luật Phát triển đô thị và các định hướng phát triển lớn của thành phố.

Đông đảo quần chúng nhân dân tham gia chương trình đi bộ đồng hành.

Để hưởng ứng có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đề nghị, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường truyền thông chính sách ngay từ quá trình xây dựng văn bản, nhất là các lĩnh vực đất đai, nhà ở, đầu tư, lao động và an sinh xã hội.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông chính sách tác động lớn với người dân như đất đai, nhà ở, đầu tư, lao động và an sinh xã hội. Phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

"Việc tổ chức thi hành pháp luật phải hướng mạnh về cơ sở, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trẻ em và người yếu thế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an ninh con người", đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.