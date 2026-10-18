Hơn 7.000 lượt kết nối, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch

Các đối tác mua quốc tế tìm hiểu sản phẩm du lịch Đà Nẵng tại không gian kết nối B2B. Ảnh: NGỌC HÀ

DITF 2026 quy tụ hơn 300 đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế, 400 đối tác mua trong nước cùng hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự. Sự kiện ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương B2B (kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp).

Với thông điệp “Kết nối đối tác - Kiến tạo tương lai”, chuỗi hoạt động của sự kiện được thiết kế rất khoa học và thực chất: từ không gian trưng bày sản phẩm, hội thảo chuyên đề, khảo sát thực địa dịch vụ (Famtrip), cho đến các phiên kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao nỗ lực của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các đơn vị tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trong việc duy trì, phát triển ngày hội qua 3 lần tổ chức.

Đà Nẵng định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế và tạo giá trị gia tăng; chuyển trọng tâm từ tăng trưởng số lượng khách sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và thu hút du khách quay trở lại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc và chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

Để hiện thực hóa định hướng đó, thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, nền tảng du lịch số và các đối tác trong nước, quốc tế để phát triển sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và thu hút du khách.

Thành phố cam kết tiếp tục lắng nghe, kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, mong muốn cùng các đối tác phát huy lợi thế, chia sẻ cơ hội và kiến tạo những giá trị phát triển lâu dài cho du lịch Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan cũng khẳng định DITF 2026 có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các đối tác trong nước và quốc tế.

Đại diện Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng và các đối tác Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: NGỌC HÀ

Việc duy trì một nền tảng giao thương thường niên được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và gia tăng khả năng kết nối nguồn cung du lịch Việt Nam với mạng lưới phân phối quốc tế.

Hiệp hội cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường và nhân rộng các mô hình hợp tác hiệu quả.