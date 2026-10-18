Hơn 7.000 khán giả hòa vào thế giới âm nhạc của Phùng Khánh Linh

Phùng Khánh Linh trên sân khấu "Giữa một vạn tour" với phiên bản mở rộng tối 17.10

Tối 17.10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), Phùng Khánh Linh tiếp tục hành trình Giữa một vạn tour với phiên bản mở rộng, thu hút hơn 7.000 khán giả. Chương trình được xây dựng thành bốn hồi diễn, kết hợp những bản phối mới, vũ đạo và không gian sân khấu đa dạng, liên tục tương tác với khán giả.

Nếu album Giữa một vạn người phát hành ngày 18.10.2025 là nơi Phùng Khánh Linh kể những câu chuyện riêng tư bằng âm nhạc, thì Giữa một vạn tour đưa những câu chuyện ấy đến gần hơn với công chúng qua trải nghiệm trực tiếp. Trong phiên bản mở rộng vừa diễn ra, nữ ca sĩ tiếp tục phát triển thế giới âm nhạc của mình bằng cấu trúc bốn hồi, những thay đổi trong phối khí và cách tổ chức sân khấu.

Sân khấu hơn 7.000 khán giả hòa cùng nhịp với nữ ca sĩ

Bốn hồi diễn, một hành trình đi qua tình yêu và những tổn thương

Giữa một vạn tour (mở rộng) gồm bốn hồi: Have you ever been in Love?, Grief is the price you pay for Love, Love is a kind of Madness và Love may die but I will not. Các chủ đề dẫn dắt khán giả qua những cung bậc của tình yêu, mất mát, cuồng nhiệt và khả năng vượt qua tổn thương.

Mở đầu chương trình là phim dẫn nhập mới, tiếp nối bằng các ca khúc Grief is the price you pay for Love, Ám ảnh về anh, Hiện thực phũ phàng, Linh cảm và Cờ người. Phần mở màn đặt nền cho câu chuyện nội tâm xuyên suốt đêm diễn, thay vì trình bày các tiết mục như những phần độc lập.

Nữ ca sĩ hóa nàng thơ bên cửa sổ lâu đài đầy hoa hồng

Ở hồi thứ hai, loạt sáng tác Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Mùa hè 1994, Năm ngoái giờ này, Gói tình em rồi về, Một phút giây (MPG) và Chỉ còn lại hai ta được làm mới theo phong cách dark synth-pop. Cách phối khí thiên về âm thanh điện tử mang đến diện mạo khác cho những ca khúc quen thuộc, đồng thời tạo điều kiện để âm nhạc kết hợp với vũ đạo và phần trình diễn của ban nhạc.

Hồi thứ ba đẩy cao cường độ cảm xúc qua Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Tâm sự với đêm một mình và Khóc Blóck. Đáng chú ý, Chạy - Sáng tối được trình diễn theo phiên bản rock, tạo sự chuyển đổi về năng lượng. Đây cũng là hồi duy nhất có một sáng tác không phải của Phùng Khánh Linh, ca khúc Sáng tối của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng.

Trên sân khấu, Phùng Khánh Linh cũng đã nói những lời cám ơn đến nhạc sĩ đàn anh, người đã luôn động viên cô sáng tác trong những ngày đầu.

Sân khấu bày trí lãng mạn với không gian mùa đông

Hồi cuối mang tên Love may die but I will not, có thể hiểu là tình yêu có thể kết thúc nhưng bản thân vẫn tiếp tục sống. Tinh thần ấy được nối dài qua các ca khúc Hẹn gặp lại anh ở một khung trời khác, Phải lòng cô đơn, Em đau, Giả vờ, Điều em không muốn, Hoàng hôn lặng thinh…

Sân khấu lâu đài và không gian biểu diễn mở rộng

Tại Nhà thi đấu Phú Thọ, sân khấu được thiết kế theo tạo hình lâu đài, kết hợp màn hình LED và hệ thống ánh sáng quy mô lớn. Đạo diễn Dương Mai Việt Anh bố trí thêm một sân khấu phụ giữa khu vực khán giả, giúp Phùng Khánh Linh thay đổi vị trí biểu diễn và rút ngắn khoảng cách với người xem.

Nữ ca sĩ vừa đàn vừa hát nhiều ca khúc do cô sáng tác

Các đoạn phim chuyển cảnh, hình ảnh trình chiếu và phần trình diễn của ban nhạc được sử dụng để nối các tiết mục, tạo sự chuyển tiếp giữa những hồi diễn. Cách dàn dựng này mở rộng trải nghiệm sân khấu, đồng thời hỗ trợ việc kể chuyện bằng âm nhạc, hình ảnh và chuyển động.

Không gian dành cho người hâm mộ cũng được bố trí với các mô hình check-in và photocard thuộc bộ sản phẩm lưu niệm của chương trình. Những hoạt động này giúp khán giả có thêm trải nghiệm bên lề, bên cạnh thời gian thưởng thức các tiết mục.

Một trong những điểm đáng chú ý của phiên bản mở rộng là cách Phùng Khánh Linh và ê kíp tiếp tục phát triển phần âm nhạc thay vì chỉ tái hiện những bản phối đã được khán giả biết đến. Loạt ca khúc chuyển sang dark synth-pop, phiên bản rock của Chạy - Sáng tối, phần trình diễn vũ đạo và những đoạn trình diễn riêng của ban nhạc tạo nên nhiều lớp năng lượng trong cùng một chương trình.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, phần trình diễn của ban nhạc và các chuyển cảnh góp phần duy trì mạch biểu diễn

Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, phần trình diễn của ban nhạc và các chuyển cảnh cũng góp phần duy trì mạch biểu diễn. Sân khấu chính và sân khấu phụ tạo ra những góc nhìn khác nhau, giúp chương trình thay đổi nhịp điệu mà vẫn giữ được cấu trúc bốn hồi.

Nếu những sáng tác của Phùng Khánh Linh thường bắt đầu từ những trải nghiệm cá nhân, thì khi được cất lên trước hàng nghìn người, chúng có thêm một đời sống khác. Nỗi buồn không nhất thiết biến mất, những tổn thương cũng không tự nhiên được xóa đi; nhưng việc cùng nhau trải qua những cảm xúc ấy có thể khiến mỗi người cảm thấy mình không còn đơn độc.

Tương tự những đêm diễn trước tại TP.HCM và Hà Nội, Phùng Khánh Linh đảm nhận phần trình diễn xuyên suốt chương trình, không có ca sĩ khách mời. Cô hát trực tiếp, di chuyển liên tục và kết hợp vũ đạo trong nhiều tiết mục, đặt trọng tâm vào khả năng trình diễn và sự kết nối với khán giả.

Phùng Khánh Linh trong vòng tay khán giả

Sau phần diễn chính, chương trình tiếp tục với năm ca khúc gồm Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Look at Cô Gái, Hôm nay tôi buồn, Cảm ơn người đã thức cùng tôi và Ngưu tầm ngưu mã tầm mã (Bye Bye). Phần kết chuyển không khí sang sự giao lưu gần gũi giữa nữ ca sĩ và người hâm mộ.

Trong đêm diễn, Phùng Khánh Linh nhiều lần xúc động khi nhắc đến hành trình của Giữa một vạn tour, từ những đêm diễn riêng tại TP.HCM đến chương trình tại Hà Nội và lần trở lại với phiên bản mở rộng. Mỗi chặng mở ra một không gian biểu diễn mới, đồng thời tạo cơ hội để cô tiếp tục thử nghiệm cách đưa các sáng tác đến với công chúng.

Nữ ca sĩ cũng dành lời cảm ơn đến hai nhà sản xuất Đại và Phú, những người cô gọi là tri kỷ, đã đồng hành phía sau hành trình âm nhạc từ năm 2020. Ê kíp thực hiện Giữa một vạn tour cũng được cô nhắc đến như những người góp sức để chương trình thành hình.

Với Giữa một vạn tour (mở rộng), Phùng Khánh Linh tiếp tục khai thác những chủ đề đã đặt ra trong album Giữa một vạn người, đó là tình yêu, tổn thương, mất mát và khả năng bước tiếp.