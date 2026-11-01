Hơn 7.000 khán giả điểm cầu Khánh Hòa cổ vũ “nhà leo núi” Olympia Trần Võ Gia Bảo

Sáng 1-11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 diễn ra tại trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam (Thủ đô Hà Nội) và được kết nối tới 4 điểm cầu tại 4 tỉnh, thành phố có thí sinh dự thi gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa. Tại công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải) - điểm cầu Khánh Hòa cổ vũ cho “nhà leo núi” Trần Võ Gia Bảo (học sinh lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải), các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và hơn 7.000 học sinh, giáo viên, người dân đã có mặt từ sớm để cổ vũ cho đại diện học sinh của tỉnh.

Đồng chí Lâm Đông và đồng chí Nguyễn Thanh Hà tham dự tại điểm cầu truyền hình ở công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải).

Chương trình chung kết bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tiếp sóng trên 2 kênh truyền hình KTV và KTV1.

Lãnh đạo tỉnh và đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh.

Trận chung kết năm nay, thí sinh Trần Võ Gia Bảo tranh tài cùng 3 “nhà leo núi” gồm: Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội), Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ). Theo thứ tự bốc thăm, Gia Bảo xuất phát ở vị trí thứ 3 trong “đoàn leo núi”.

Cổ động viên có mặt từ sớm để cổ vũ cho đại diện học sinh của tỉnh Khánh Hòa.

Cổ động viên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải có mặt cổ vũ cho Trần Võ Gia Bảo.

Cổ động viên có mặt cổ vũ cho Trần Võ Gia Bảo.

Cổ động viên có mặt cổ vũ cho Trần Võ Gia Bảo.

Các thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi gồm: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Với quyết tâm chinh phục sân chơi trí tuệ, 4 “nhà leo núi” đã tự tin bước vào trận chung kết.

Cổ động viên có mặt cổ vũ cho "nhà leo núi" Gia Bảo.

Một tiết mục văn nghệ tại điểm cầu Khánh Hòa.

Một tiết mục văn nghệ tại điểm cầu Khánh Hòa.

MC Thái Trang dẫn cầu truyền hình tại điểm cầu Khánh Hòa.

Gia Bảo thi tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: VTV

Sau phần thi khởi động, số điểm của các thí sinh như sau: Quang Minh 10 điểm, Anh Đức 80 điểm, Gia Bảo 35 điểm, Thái Dương 85 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Gia Bảo xuất sắc giải đáp được từ khóa của chướng ngại vật là “Tự học”. Số điểm của các thí sinh sau phần thi này như sau: Quang Minh 20 điểm, Anh Đức 90 điểm, Gia Bảo 85 điểm, Thái Dương 95 điểm.

Gia Bảo giành được 40 điểm trong câu trả lời cuối cùng của phần thi Tăng tốc. Ảnh: VTV

Sau phần thi Tăng tốc, Gia Bảo đã vươn lên vị trí thứ 2 của “đoàn leo núi”. Số điểm của các thí sinh như sau: Quang Minh 130 điểm, Anh Đức 190 điểm, Gia Bảo 155 điểm, Thái Dương 145 điểm.

Đồng chí Lâm Đông, đồng chí Nguyễn Thanh Hà và các đại biểu vui mừng khi Gia Bảo trả lời đúng câu hỏi, vươn lên vị trí thứ 2 của "đoàn leo núi".

Cổ động viên cổ vũ cho Gia Bảo bước vào phần thi Về đích.

Sau 4 phần thi của vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 đầy hồi hộp và kịch tính, thí sinh Anh Đức vươn lên về đích đầu tiên với 240 điểm; thí sinh Quang Minh xếp vị trí thứ 2 với 180 điểm. Thí sinh xếp thứ 3 là Gia Bảo và thứ 4 là Thái Dương với số điểm lần lượt là 165 điểm và 105 điểm.