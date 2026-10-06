Hơn 678 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2026

Ngày 5/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai có gửi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thông tin về kết quả ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo năm 2026.

Với truyền thống "Tương thân tương ái", nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực tham gia giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Minh Dũng

Triển khai vận động và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội tỉnh Lào Cai năm 2026, ngày 26/3/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai ban hành Lời kêu gọi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Lào Cai ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” tỉnh Lào Cai năm 2026.

Tính đến ngày 30/9/2026, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 76 lượt ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Lào Cai với tổng số tiền hơn 678, 4 triệu đồng.

Nhiều ngôi nhà kiên cố được dựng lên nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương và tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, tiếp tục hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 (từ ngày 17/10/2026 đến ngày 18/11/2026); Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục quan tâm tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lào Cai năm 2026, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

* Hình thức ủng hộ:

- Ủng hộ bằng tiền mặt: Trực tiếp tại Trụ sở Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai (địa chỉ: đường Trần Huy Liệu, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

- Ủng hộ qua hình thức chuyển khoản: Số tài khoản 8700111168686 mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Yên Bái; số tài khoản 3399668888 mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Yên Bái

Cán bộ, đảng viên, công chức xã Gia Phú tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Ảnh Thanh Nhàn

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nhà hảo tâm đối với người nghèo trên địa bàn tỉnh. Mỗi sự đóng góp, ủng hộ đều là nguồn động viên thiết thực, giúp người nghèo có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chi tiết và danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ.