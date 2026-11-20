Hơn 650 nhân sự thuộc hệ thống đại lý Piaggio trên toàn quốc tham gia hội thi Kỹ năng bán hàng và hậu mãi năm 2026. Đáng chú ý, bên cạnh kiến thức sản phẩm và nghiệp vụ truyền thống, các thí sinh còn phải thể hiện khả năng sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok.

Đây là hoạt động được Piaggio Việt Nam triển khai nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân sự tại các đại lý, đồng thời hướng đến việc chuẩn hóa chất lượng tư vấn bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Hội thi khởi động từ tháng 8/2026, trải qua ba tháng tranh tài với hai nội dung chính gồm kỹ năng bán hàng và kỹ năng hậu mãi. Các thí sinh phải vượt qua nhiều vòng đánh giá trước khi bước vào vòng chung kết.

Ở nội dung kỹ năng bán hàng, cuộc thi được chia thành ba vòng với những yêu cầu khác nhau. Trong đó, vòng đầu tiên tập trung kiểm tra kiến thức sản phẩm, vòng thứ hai đánh giá khả năng sáng tạo nội dung truyền thông trên TikTok, còn vòng thứ ba yêu cầu thí sinh thực hiện video với chủ đề "Sales Consultant of Premium Brand - Tư vấn bán hàng của thương hiệu cao cấp".

Tại vòng chung kết diễn ra ở Hà Nội, 10 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục tham gia các thử thách xử lý tình huống bán hàng, kết hợp quay dựng video trực tiếp.

Việc đưa nội dung sáng tạo video TikTok vào cuộc thi là điểm đáng chú ý. Thay vì chỉ đánh giá khả năng giới thiệu sản phẩm và tư vấn trực tiếp tại showroom, Piaggio còn đặt ra yêu cầu đối với kỹ năng truyền thông, tiếp cận khách hàng trên nền tảng số của đội ngũ bán hàng.

Cách tổ chức này cho thấy sự mở rộng về yêu cầu kỹ năng đối với nhân viên kinh doanh tại các đại lý xe máy, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành một kênh để khách hàng tìm hiểu thông tin sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Trong khi đó, nội dung kỹ năng hậu mãi có sự tham gia của 12 đội thi lọt vào vòng chung kết. Mỗi đội gồm một cố vấn dịch vụ và một kỹ thuật viên, cùng thực hiện các thử thách liên quan đến chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ tư vấn dịch vụ.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là phương pháp đánh giá theo hướng 360 độ, kết hợp giữa năng lực kỹ thuật, tư vấn dịch vụ và kiến thức về phụ kiện chính hãng.

Việc đánh giá đồng thời các kỹ năng này hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ tại xưởng dịch vụ, nơi khách hàng không chỉ quan tâm đến khả năng sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện mà còn cần được tư vấn rõ ràng về tình trạng xe và các hạng mục kỹ thuật liên quan.

Theo Piaggio Việt Nam, hoạt động đào tạo và đánh giá năng lực đội ngũ nhân sự là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Từ năm 2017, ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam kiêm Chủ tịch Piaggio khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã công bố chiến lược "Spotless - Không tỳ vết", trong đó nhấn mạnh vai trò của con người đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Piaggio cũng sử dụng khái niệm "Thương hiệu thứ Năm" để nói về đội ngũ nhân sự, bên cạnh bốn thương hiệu Piaggio, Vespa, Aprilia và Moto Guzzi.

Trong thị trường xe máy có nhiều lựa chọn, chất lượng tư vấn và dịch vụ sau bán hàng là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định mua xe cũng như khả năng giữ chân khách hàng.

Thông qua các chương trình đào tạo và hội thi thường niên, Piaggio Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao năng lực của nhân viên bán hàng, cố vấn dịch vụ và kỹ thuật viên tại hệ thống đại lý.