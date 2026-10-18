Hơn 650 kỳ thủ dự Giải cờ vua Câu lạc bộ Tài năng trẻ phường Hải Châu mở rộng

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham dự giải. Ảnh: THÀNH DANH

Giải quy tụ hơn 650 vận động viên đến từ các câu lạc bộ cờ vua trên địa bàn thành phố, gồm: Akay, Bishop Chess, Athena, Bạch Đằng, Cờ học đường, Hoàng Anh, Hội An, Ngô Gia Tự, Núi Thành, Thạch Nham, Thích cờ vua, Lê Quý Đôn, Daisy, Đà Nẵng Chess Club, Future Master, H-Chess, Huế, International Chess School, Lion Chesss, Trường Mầm non Ánh Dương, Queen Điện Bàn, TL Chess, Trường Năng khiếu Hali và Tài năng trẻ.

Giải thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 hoặc 9 ván, tùy số lượng vận động viên của mỗi nhóm tuổi. Các nội dung tranh tài gồm: U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13, phong trào mở rộng và chuyên nghiệp. Những vận động viên đạt huy chương cá nhân ở giải trẻ quốc gia 2025 - 2026 trở lên phải đăng ký đôn lên 3 nhóm tuổi.

Sau lễ khai mạc, nhiều ván đấu diễn ra gay cấn khi các vận động viên liên tục tạo nên những thế cờ bất ngờ, pha phản công sắc bén. Cùng với đó, những khoảnh khắc lật ngược tình thế ở những phút cuối khiến người xem không khỏi hồi hộp và thán phục trước bản lĩnh cùng tư duy chiến thuật của các kỳ thủ trẻ.

Các kỳ thủ tranh tài tại giải. Ảnh: THÀNH DANH

Theo ông Trần Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu, giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho vận động viên giao lưu, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.

Giải đấu là nơi các em thể hiện niềm đam mê cờ vua, khẳng định bản lĩnh, sự bình tĩnh và tinh thần thi đấu quyết liệt. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào cờ vua học đường tại thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.