Hơn 640 suất quà Trung thu trao tặng học sinh tiểu học xã Ân Hảo

Theo đó, sáng 21-9, Chi hội Hoài An phối hợp với Chi hội Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ân Hảo tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” tại Phân hiệu 2 của trường. Tại đây, các đơn vị trao tặng 323 suất quà cho các em học sinh, mỗi suất 70.000 đồng.

Trao quà Trung thu cho các em học sinh tại Phân hiệu 2 Trường Tiểu học Ân Hảo. Ảnh: Quốc Trí

Trước đó, vào ngày 19-9, Chi hội Hoài An phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh trao 320 suất quà Trung thu, mỗi suất 150.000 đồng cho các em học sinh tại Phân hiệu 1 Trường Tiểu học Ân Hảo.

Tổng giá trị 2 đợt trao quà hơn 70 triệu đồng, do các nhà hảo tâm và doanh nghiệp tài trợ.

Chương trình là sự sẻ chia của cộng đồng nhằm mang đến cho các em thiếu nhi có một Tết Trung thu vui tươi, ấm áp, qua đó góp phần động viên tinh thần để các em chăm ngoan, cố gắng học tập.