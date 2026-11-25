Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Top One trong giai đoạn 2015-2022.

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Top One (nay đổi tên thành Công ty CP Top One), có địa chỉ tại thôn Mỹ, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

Đầu năm 2025, ông Nguyễn Thế Thịnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phân phối Top One bị khởi tố.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2022, các đối tượng có liên quan tại doanh nghiệp đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ, đưa công ty trở thành công ty đại chúng, niêm yết và chào bán 25,35 triệu cổ phiếu TOP trên sàn chứng khoán.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư là 64,735 tỷ đồng.

Những người bị hại trong vụ án được xác định gồm các nhà đầu tư mua cổ phiếu TOP trong đợt phát hành ban đầu (F1); những người tham gia mua bán cổ phiếu TOP trên thị trường chứng khoán từ F2 đến Fn-1 bị thua lỗ. Ngoài ra, các cổ đông hiện hữu có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án cũng có thể được xem xét bồi thường dân sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu về việc mua bán cổ phiếu TOP để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Cụ thể, cơ quan điều tra đề nghị các nhà đầu tư mua cổ phiếu TOP trong đợt phát hành ban đầu; những người tham gia mua bán cổ phiếu TOP trên thị trường chứng khoán từ F2 đến Fn-1 bị thua lỗ; cùng các cổ đông hiện hữu chưa cung cấp thông tin và có đề nghị bồi thường dân sự trong các giai đoạn tố tụng khẩn trương liên hệ làm việc.

Việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan nhằm phục vụ quá trình xác minh, giải quyết vụ án, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Người có liên quan có thể liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tuyên Quang, tại Tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Điều tra viên thụ lý vụ án là ông Lương Trọng Yến, số điện thoại 0868611976.

Cơ quan điều tra lưu ý, trường hợp người bị hại và các cá nhân liên quan không đến làm việc, không cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, việc giải quyết sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.