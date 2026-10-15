Hơn 64.000 lượt dự thi tìm hiểu truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh sau 7 tuần

- Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn” vừa thông báo kết quả tuần thi thứ 7. Qua 7 tuần triển khai, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 96 đơn vị trên toàn địa bàn với hơn 64.000 lượt dự thi.

Trong tuần thi thứ 7 (từ ngày 5 - 11/10), toàn tỉnh ghi nhận 6.721 lượt dự thi. Lũy kế sau 7 tuần triển khai, cuộc thi thu hút 64.789 lượt dự thi với 34.960 tài khoản đăng ký tham gia.

Học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Đông Kinh) tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn”

Các tập thể có số lượt dự thi cao trong tuần gồm: xã Đoàn Kết (1.556 lượt), Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn (641 lượt), xã Thất Khê (399 lượt), xã Na Dương (347 lượt), xã Vạn Linh (320 lượt) và Trường Cao đẳng Lạng Sơn (263 lượt).

Về kết quả giải thưởng, căn cứ Thể lệ cuộc thi và quá trình rà soát, xác minh, Ban Tổ chức đã công nhận 11 cá nhân đạt giải của tuần thi thứ 7 gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Chỉ còn 1 tuần thi cuối cùng, Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, đôn đốc các đơn vị có kết quả tham gia còn hạn chế. Yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực tham gia để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đối với các cấp bộ đoàn, cần triển khai đợt cao điểm vận động dự thi, tập trung vào các ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm. Đồng thời, yêu cầu tăng cường chia sẻ đường link cuộc thi trên các nền tảng mạng xã hội, trực tiếp hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm tạo chuyển biến về số lượng trước khi cuộc thi khép lại.