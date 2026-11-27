Quốc hội Khóa XVI

Mở rộng diện hỗ trợ, ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 diễn ra ngày 27/11 tại Nhà Quốc hội, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học của Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học bằng ngân sách cấp thành phố, bắt đầu từ năm học 2025-2026. Chính sách hướng tới giải quyết sự chênh lệch về khả năng chi trả của phụ huynh, đồng thời khắc phục tình trạng thực đơn, định lượng bữa ăn ở một số nơi chưa thống nhất.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội tham luận tại hội thảo (ảnh QH).

Trong năm học 2025-2026, theo Nghị quyết số 18 của HĐND thành phố, học sinh tại các xã miền núi, bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày; các vùng còn lại được hỗ trợ 20.000 đồng/ngày.

Sau một năm triển khai, 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học đã tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú, với 633.323 học sinh được thụ hưởng, tương đương gần 84% tổng số học sinh tiểu học. Số học sinh bán trú tăng khoảng 26%, góp phần tháo gỡ rào cản tài chính, tạo điều kiện để nhiều học sinh được ăn bán trú tại trường.

Từ thực tiễn triển khai, Hà Nội tiếp tục điều chỉnh chính sách trong năm học 2026-2027 thông qua Nghị quyết số 84. Theo đó, thành phố xác định mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/ngày; ngân sách hỗ trợ 100% (40.000 đồng/ngày) đối với Nhóm 1 và 70% (28.000 đồng/ngày) đối với Nhóm 2.

Đáng chú ý, nhóm được hỗ trợ 100% đã mở rộng thêm các đối tượng là học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật, thuộc diện bảo trợ xã hội, con liệt sĩ và con thương binh.

Các đại biểu dự hội thảo (ảnh QH).

Toàn bộ kinh phí thực hiện chính sách, khoảng 3.600 tỷ đồng mỗi năm học, do ngân sách thành phố bảo đảm, không tạo áp lực lên ngân sách cấp xã.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho rằng, việc xác định mức ăn tối thiểu đã chuyển trọng tâm chính sách từ hỗ trợ bao nhiêu tiền sang bảo đảm chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Công khai thực đơn, cha mẹ học sinh cùng giám sát

Một vấn đề được phụ huynh đặc biệt quan tâm là chất lượng và an toàn thực phẩm trong các bữa ăn bán trú. Vì vậy, Hà Nội không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn đặt ra các yêu cầu cụ thể về dinh dưỡng, quy trình chế biến và giám sát.

Các trường phải xây dựng thực đơn theo chu kỳ tối thiểu hai tuần, không lặp lại món chính trong cùng chu kỳ; bảo đảm đủ năm thành phần gồm cơm, món chính, món phụ, rau và canh. Định lượng thực phẩm, giá trị năng lượng được xây dựng phù hợp với từng nhóm lớp, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo lứa tuổi.

Các đại biểu dự hội thảo (ảnh QH).

Đối với an toàn thực phẩm, các trường phải thực hiện quy trình bếp ăn một chiều, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ và trang bị thiết bị giữ nhiệt để thức ăn đến học sinh ở nhiệt độ trên 60 độ C.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục tổ chức bán trú phải cập nhật hằng ngày thông tin về thực đơn, định lượng, nhà cung cấp, hóa đơn, chứng từ kiểm dịch và hình ảnh thực tế suất ăn trên hệ thống dữ liệu HanoiCheck. Thông tin được công khai tới cha mẹ học sinh, giúp phụ huynh có thêm cơ sở theo dõi chất lượng bữa ăn của con em mình.

Công tác giám sát được thực hiện ở nhiều cấp độ. Bên cạnh các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố, hiệu trưởng chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và hồ sơ quyết toán. Mỗi trường thành lập tổ tự giám sát an toàn thực phẩm, trong đó có ít nhất hai đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp tham gia giám sát việc tiếp nhận thực phẩm và chia suất ăn hằng ngày.

Các đại biểu dự hội thảo (ảnh QH).

Từ kinh nghiệm triển khai, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền kiến nghị nghiên cứu xây dựng chính sách quốc gia về bữa ăn học đường cho học sinh tiểu học, có lộ trình phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện từng vùng. Trong đó, các địa phương tự cân đối được ngân sách có thể chủ động triển khai trước, Hà Nội là mô hình tham chiếu; ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho những địa phương chưa tự cân đối được.

Ông cũng đề xuất ban hành chuẩn quốc gia về bữa ăn bán trú, bổ sung vị trí việc làm nhân viên dinh dưỡng, cấp dưỡng trong trường tiểu học công lập có tổ chức bán trú và hướng dẫn cơ chế lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bữa ăn bán trú không chỉ là dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt mà còn là nội dung giáo dục dinh dưỡng, thể chất và chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng thể lực, trí tuệ cho học sinh.