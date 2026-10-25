Hơn 63 tỷ đồng cho các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 của Phân ban Từ thiện xã hội giáo dục Trung ương

Quang cảnh hội nghị

Chứng minh, tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Từ thiện xã hội Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội Trung ương; Thượng tọa Thích Thiện Thật, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương kiêm Trưởng Phân ban Từ thiện xã hội giáo dục; Đại đức Thích Trí Huệ, Chánh Thư ký Ban Từ thiện xã hội Trung ương, cùng chư tôn đức thành viên Phân ban, đông đảo quý Phật tử và đại diện chính quyền địa phương.

Thượng tọa Thích Quảng Pháp phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Pháp nhấn mạnh hội nghị là dịp nhìn lại, đánh giá kết quả hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua; đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân.

Hội nghị đã nghe Đại đức Thích Đức Lộc, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Phân ban đã thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đặc biệt là công tác chăm lo cho giáo dục với tổng kinh phí hơn 63 tỷ đồng.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Trí Huệ công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ.

Dịp này, Phân ban Từ thiện xã hội giáo dục Trung ương đã trao ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ Đào tạo giảng sư và trao 25 suất học bổng đến các em học sinh, với tổng trị giá 37,5 triệu đồng.

Thay mặt Ban Từ thiện xã hội Trung ương, Thượng tọa Thích Quảng Tiến phát biểu chỉ đạo, ghi nhận và tán dương những đóng góp tích cực của Phân ban trong nhiệm kỳ qua. Thượng tọa đặc biệt biểu dương tinh thần đoàn kết, phụng sự và tiên phong mà tập thể Phân ban đã luôn giữ vững trong suốt nhiệm kỳ.