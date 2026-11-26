Theo Nghị quyết số 406/NQ-CP ngày 24.11.2026 của Chính phủ, TP. Hải Phòng có 3 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xây dựng đường cao tốc và đường song hành.

Các dự án thuộc kế hoạch triển khai giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến cơ bản hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác năm 2031.

Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô qua Hải Phòng có tổng mức hơn 63.600 tỉ đồng

Cụ thể, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa bàn TP. Hải Phòng có chiều dài khoảng 63km, tổng mức đầu tư sơ bộ 15.778 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương bố trí 10.944 tỉ đồng, ngân sách địa phương 4.834 tỉ đồng. UBND TP. Hải Phòng là cơ quan chủ quản dự án.

Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn qua địa bàn TP. Hải Phòng có tổng mức đầu tư sơ bộ 34.969 tỉ đồng, sử dụng ngân sách Trung ương. Bộ Xây dựng được giao làm cơ quan chủ quản.

Đối với dự án xây dựng đường song hành, đoạn qua địa bàn TP. Hải Phòng có chiều dài dự kiến 110km, tổng mức đầu tư sơ bộ 12.920 tỉ đồng từ ngân sách địa phương. UBND TP. Hải Phòng là cơ quan chủ quản. Tuyến đường có quy mô tối thiểu 2 làn xe, tốc độ thiết kế 60 - 80km/giờ.

Nghị quyết 406/NQ-CP nêu rõ các địa phương ưu tiên triển khai các đoạn đường song hành, bảo đảm thuận lợi cho giao thông dân sinh khi tuyến cao tốc đưa vào khai thác. Quản lý chặt chẽ quỹ đất dọc tuyến, tránh phát sinh các tình huống phức tạp trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua TP. Hải Phòng đi qua địa bàn các xã: Khúc Thừa Dụ, Hồng Châu, Tân An, Tân Kỳ, Gia Phúc, Đại Sơn, Hà Bắc, An Phú và các phường: Nam Đồng, Ái Quốc, Lê Đại Hành, Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo.