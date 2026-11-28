Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình trao hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: BẢO LÂM

Giải đấu thu hút hơn 600 vận động viên đến từ 21 đoàn. Các vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ thuộc 10 nhóm tuổi và nội dung đơn nam, đơn nữ vô địch dành cho vận động viên từ 16 tuổi trở lên.

Mỗi câu lạc bộ được đăng ký tối đa 4 vận động viên nam, 4 vận động viên nữ ở nội dung vô địch; 2 đôi nam, 2 đôi nữ và 2 đôi nam nữ ở các nhóm tuổi.

Về thể thức thi đấu, Ban tổ chức áp dụng thể thức đấu loại trực tiếp và chia bảng thi đấu vòng tròn cho từng nội dung phù hợp.

Ban tổ chức trao hoa cho các đơn vị tài trợ giải. Ảnh: BẢO LÂM

Giải đấu diễn ra từ ngày 27 đến 29/11. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao huy chương, tiền thưởng cho các cá nhân đạt thành tích nhất, nhì, ba ở từng nội dung.

Ở nội dung toàn đoàn, Ban tổ chức trao cúp, cờ và tiền thưởng cho đoàn đoạt giải Nhất; trao cờ và tiền thưởng cho các đoàn đoạt giải Nhì, Ba.

Vận động viên tranh tài tại giải. Ảnh: BẢO LÂM

Trải qua 29 lần tổ chức, Giải cầu lông truyền thống các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng tiếp tục là sân chơi bổ ích, góp phần duy trì và phát triển phong trào cầu lông thành phố.

Đây cũng là dịp để Ban tổ chức tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham dự các giải cầu lông toàn quốc năm 2026.