Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku. (Ảnh: THANH TÂN)

Trung tâm thương mại GO! Pleiku sẽ có đại siêu thị GO!, cung ứng hơn 40.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân địa phương; giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP từ Gia Lai; góp phần giải quyết đầu ra cho các mặt hàng nông sản của tỉnh và vùng lân cận.

Dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku do Công ty cổ phần Bất động sản Việt-Nhật làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn, hướng tới hình thành một tổ hợp thương mại, mua sắm, ẩm thực và giải trí, bổ sung các dịch vụ phục vụ người dân tại khu vực đô thị Pleiku và các địa phương chung quanh; góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm việc làm và đóng góp cho ngân sách địa phương.

Thông qua mạng lưới phân phối của Tập đoàn Central Retail Việt Nam cùng Công ty cổ phần Bất động sản Việt-Nhật, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất của Gia Lai sẽ có thêm cơ hội đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trong tỉnh và các thị trường khác.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cho biết: Sự kiện này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của tỉnh trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong nhiều năm qua, tỉnh luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định-minh bạch-thuận lợi, nhằm tạo nền tảng tốt nhất cho các doanh nghiệp triển khai dự án.

“Việc Tập đoàn Central Retail Việt Nam cùng Công ty cổ phần Bất động sản Việt-Nhật tiếp tục đồng hành với tỉnh trong dự án quan trọng này, một lần nữa khẳng định tiềm năng, sức hút và triển vọng phát triển to lớn của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới”, ông Dương Mah Tiệp nhấn mạnh.

Trung tâm thương mại GO! Pleiku tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai với quy mô khoảng 1,5ha, tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng. (Ảnh: THANH TÂN)

Trước đó, ngày 5/10, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại cho Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật, một thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, vui mừng cho biết: “Chỉ trong vòng 1 năm, tính từ ngày tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư do tỉnh tổ chức vào ngày 28/9/2025, tới nay, tập đoàn đã được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là kỷ lục trong việc giải quyết thủ tục hành chính, và là cột mốc quan trọng để Central Retail Việt Nam sớm triển khai dự án. Việc đẩy nhanh tiến độ dự án cũng là minh chứng cho niềm tin của Central Retail vào môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam”.