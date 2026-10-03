Hơn 600 trẻ mầm non được khám sàng lọc các bất thường vận động

Ngày 3/10, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tổ chức khám sàng lọc cho hơn 600 trẻ tại hai trường mầm non trên địa bàn.

Các bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An khám, sàng lọc các bất thường vận động và phát triển cho trẻ mầm non. Ảnh: BVCC.

Chương trình diễn ra trong 2 ngày 30/9 và 1/10, tập trung sàng lọc các bất thường về vận động và phát triển ở trẻ như gù, cong vẹo cột sống, bàn chân bẹt, hạn chế vận động, chậm nói, nói ngọng, nói lắp và một số bất thường khác.

Qua khám sàng lọc, các bác sĩ phát hiện 40 trẻ có bàn chân bẹt; 38 trẻ có bất thường về ngôn ngữ, gồm nói ngọng, nói lắp và chậm nói.

Ngoài ra, 12 trẻ được phát hiện các bất thường khác, gồm 3 trường hợp chân chữ X, 1 trường hợp vẹo cổ, 2 trường hợp tic và 2 trẻ được theo dõi gù, vẹo cột sống.

Các bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An khám, đánh giá tình trạng vận động và phát triển cho trẻ mầm non. Ảnh: BVCC.

Trong chương trình, các bác sĩ sử dụng hệ thống quét 3D để đánh giá cấu trúc bàn chân, hỗ trợ phát hiện các bất thường như bàn chân bẹt, bàn chân vòm cao, lệch trục bàn chân.

Bên cạnh thăm khám, đánh giá tình trạng vận động và sự phát triển của từng trẻ, đội ngũ y, bác sĩ còn tư vấn cho phụ huynh cách chăm sóc, theo dõi và đưa trẻ đi kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết.

Việc sàng lọc ở lứa tuổi mầm non giúp phát hiện sớm những bất thường về vận động, ngôn ngữ và phát triển. Từ kết quả sàng lọc, trẻ có thể được theo dõi, tư vấn và can thiệp phù hợp, góp phần hạn chế ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này.

Thông qua chương trình, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An tiếp tục phối hợp với nhà trường và gia đình trong phát hiện sớm, theo dõi và hỗ trợ các vấn đề sức khỏe, vận động và phát triển của trẻ.