Hơn 600 người trải nghiệm kỹ năng PCCC và CNCH

Chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại xã Vạn Tường

Tại chương trình, người dân được tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH; giới thiệu mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng bằng hình thức trực quan. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

Học sinh thích thú tham gia trải nghiệm chữa cháy

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động thực hành, trải nghiệm như sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy do rò rỉ khí gas; trải nghiệm thoát nạn bằng xe thang; thực hành di chuyển người bằng tay không và hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu.

Thực hành phương án cứu nạn cứu hộ

Thông qua các tình huống thực tế, người tham gia, đặc biệt là học sinh, được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, đồng thời rèn luyện sự bình tĩnh, khả năng xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Hướng dẫn sơ cứu người bị nạn

Chương trình góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC, CNCH cho người dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với nhân dân trên địa bàn.

Hà Vy